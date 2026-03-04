Η Κατερίνα Στικούδη στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στις 22:00
Η Κατερίνα Στικούδη καλεσμένη στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ και στην εκπομπή «Τελευταία Σελίδα» με τον Νίκο Μοσχονά.
Η Κατερίνα Στικούδη καλεσμένη στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 22:00, στην εκπομπή «Τελευταία Σελίδα» με τον Νίκο Μοσχονά.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια μιλά στον Νίκο Μοσχονά για τη σχέση της με τον αθλητισμό και την φυσική αγωγή και μας παρουσιάζει το f+ZHN, που θα κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 10:30, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που βασίζεται στη σωματική άσκηση, στην ισορροπία και στην προσωπική φροντίδα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ουσιαστικό οδηγό ευζωίας για μικρούς και μεγάλους.
