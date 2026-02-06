Η Καθηγήτρια Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου και η σεναριογράφος και σκηνοθέτις Κατερίνα Ευαγγελάκου στη “Βάρδια Σαββάτου”

Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου” με τον Αντώνη Καραγιαννάκη φιλοξενεί τη Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Κατερίνα Ευαγγελάκου, σκηνοθέτιδα του εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ Οι Έλληνες στη Θάλασσα.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη Μαρία Ευθυμίου σε δύο ταξίδια της με ελληνικά εμπορικά πλοία- το RoRo M/V Neptune Thalassa και το φορτηγό Bulk Carrier M/V World Seafarer - καταγράφοντας τις διαδρομές, τα λιμάνια, τις συνθήκες διαβίωσης, τις ανάγκες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα του πληρώματος και την καθημερινότητα εν πλω.

Οι δύο κυρίες διηγούνται απίθανες ιστορίες και μοιράζονται με τους ακροατές συναισθήματα, προβληματισμούς και εμπειρίες από τα ταξίδια τους αυτά, αλλά και την ικανοποίηση που εισπράττουν όταν προβάλλουν την ταινία τους σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στα σχολεία της Ελλάδας

Παραγωγή - παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00 το βράδυ.

