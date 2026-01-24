Η Κέλλυ Μανούδη, ιδρύτρια της Ελληνογερμανικής Ορχήστρας Νέων, στη “Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα Ελλάδας 22:00-23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας παρουσιάζει την Ελληνογερμανική Ορχήστρα Νέων / Deutsch-Griechisches Jugendorchester (DGjO).

Στο στούντιο θα φιλοξενηθεί η ιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της Ορχήστρας, Κέλλυ Μανούδη, η οποία θα μιλήσει για την πρωτοβουλία αυτής της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας που έχει ως κύριο στόχο της να προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση μέσα από την μουσική, δίνοντας σε νέους μουσικούς την ευκαιρία να συνεργαστούν σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Η προσκεκλημένη στο στούντιο θα μιλήσει για τις πολλές διαδραστικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές και τις δραστηριότητες της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, που στοχεύει παράλληλα στην προώθηση της πολιτιστικής διπλωματίας και την ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι έννοιες της μνήμης, της συνύπαρξης, της συμφιλίωσης και της συλλογικότητας, με εργαλείο τον ανοιχτό διάλογο και την εμπιστοσύνη, είναι θέματα που θα θιγούν σε μια εξαιρετικά κατατοπιστική συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη, ενώ θα ακουστούν οι ανάλογες μουσικές εκτελέσεις από την Ελληνογερμανική Ορχήστρα Νέων.

Συντονιστείτε!

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στις 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας

