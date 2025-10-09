Η Ξένια Καλογεροπούλου στην εκπομπή “Η Δική μας Πόλη”

Tο Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00-13:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" στη Φωνή της Ελλάδας φιλοξενεί την Ξένια Καλογεροπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός και συγγραφέας θα μιλήσει στην εκπομπή για τις ξεχωριστές συναντήσεις στην πολύχρονη και ιδιαίτερη διαδρομή της στο χώρο του θεάτρου και του κινηματογραφου, της τέχνης αλλά και της ζωής.

Αναφορές θα γίνουν σε θέματα όπως η εμπιστοσύνη, η φιλία, η μοναξιά, η συντροφικότητα, η απόλαυση, και φυσικά στο "παραμύθι ως αναγκαιότητα", σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, 12:00-13:00 (ώρα Ελλάδας)

Επανάληψη: Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, 01:00-02:00 (ώρα Ελλάδας)

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

