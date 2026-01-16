Η ξεχασμένη τέχνη των χειρογράφων γραμμάτων

Σε μια εποχή όπου τα μηνύματα στέλνονται σε δευτερόλεπτα και οι λέξεις χάνονται αμέσως, η εκπομπή “Infinitely Curious” με την Κατερίνα Μπατζάκη κάνει μια παύση. Και ακούει.

Το επεισόδιο αυτής της Κυριακής είναι αφιερωμένο στα χειρόγραφα γράμματα. Γράμματα αγάπης. Γράμματα από το σπίτι. Γράμματα γραμμένα από μακριά — μέσα στη μετανάστευση, την απουσία, τον χρόνο.

Με αφετηρία την ποίηση του W. H. Auden και φωνές από διαφορετικά μέρη του κόσμου, η εκπομπή ψάχνει τι συμβαίνει όταν η επικοινωνία επιβραδύνεται.

Όταν γράφουμε γνωρίζοντας ότι τα λόγια μας θα ταξιδέψουν, θα περιμένουν, θα μείνουν.

Η Καναδή ιστορικός Sonia Cancian μιλά για ερωτικά γράμματα μεταναστών και δεσμούς που γεννήθηκαν πέρα από σύνορα.

μιλά για και δεσμούς που γεννήθηκαν πέρα από σύνορα. Η Lakshmi Pratury θυμάται τα χειρόγραφα σημειώματα που της άφησε ο πατέρας της .

θυμάται τα . Ο Jake Weidmann , από τους νεότερους master penmen στον κόσμο, εξηγεί γιατί η γραφή με το χέρι επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και θυμόμαστε .

, από τους νεότερους master penmen στον κόσμο, εξηγεί γιατί . Και η Alessandra Nicole μιλά για τα γράμματα ως κάτι που μένει — όταν οι άνθρωποι φεύγουν.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘VoiceofGreece’. · Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert