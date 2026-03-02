Η Λένα Διβάνη στα «Πρόσωπα της Εβδομάδας»

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή φιλοξενεί την κ. Λένα Διβάνη, σε μία εκπομπή μια εκπομπή ιστορικής μνήμης που προσεγγίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια ως ηγέτη αλλά και ως άνθρωπο.

Η διακεκριμένη ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Το Πικρό Ποτήρι. Ο Καποδίστριας, Η Ρωξάνδρα και η Ελλάδα», ξετυλίγει το νήμα της ζωής του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, από τα νεανικά του χρόνια στην Κέρκυρα, τις σπουδές στην Ιταλία έως τη διπλωματική του σταδιοδρομία στη Ρωσία.

Η καλεσμένη εστιάζει και στη σχέση του Πρώτου Κυβερνήτη της χώρας με τη Ρωξάνδρα Στούρτζα, τη γυναίκα που σημάδεψε βαθιά την προσωπική του ζωή. Ένας δεσμός πνευματικός, ουσιαστικός, μια σχέση ανεκπλήρωτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιστροφή του Καποδίστρια στην Ελλάδα, μέσα σε ένα κλίμα πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Λένα Διβάνη μας μιλά και για τη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη του νεοσύστατου κράτους στο Ναύπλιο, ένα γεγονός που δεν σήμανε μόνο το τέλος μιας ζωής αλλά και τη βίαιη διακοπή ενός οράματος.

Δημοσιογραφική παραγωγή - παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Γιώργος Κωστόπουλος

Μετάδοση: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

