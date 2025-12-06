Η Λήδα Χαλκιαδάκη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα και για 2 ώρες στο Κλειδί του Sol με τον Σιδερή Πρίντεζη, η Λήδα Χαλκιαδάκη ξετυλίγει τις αναμνήσεις της και θυμάται ιστορίες από όλη σχεδόν την πορεία της στη μουσική, με αφορμή την επανέκδοση του πρώτου προσωπικού της δίσκου "Πιο ψηλά" (1967), αλλά και τα πιο πρόσφατα τραγούδια της.

Στην εκπομπή θα ακουστούν τραγούδια από τα προσωπικά της άλμπουμ, το ντουέτο Λήδα & Σπύρος, τις συνεργασίες της με άλλους δημιουργούς, αλλά και ηχογραφήσεις με τη φωνή της μέσα από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.