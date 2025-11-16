Η Λίλλυ Κοτσώνη είναι «Η Ποιήτρια της Εβδομάδας»

Η Λίλλυ Κοτσώνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και διαμένει με την οικογένειά της. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία. Παράλληλα διδάχτηκε δημιουργική γραφή και λογοτεχνία δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς. Εργάζεται στο χώρο των επιχειρήσεων, αλλά συγχρόνως μελετά ποίηση και πεζογραφία. Από πολύ μικρή ξεκίνησε να γράφει ποίηση.

Έχει δημοσιεύσει τρεις ποιητικές συλλογές:

Το τραγούδι του ερωδιού | Εκδόσεις Ιωλκός 2019,

360 μοίρες εκτός | Εκδόσεις Ιωλκός 2022,

Ικέτες των απλών πραγμάτων | Εκδόσεις Ιωλκός 2025.

Έχει συμμετάσχει στην ομαδική συλλογή «Επί λέξει» των εκδόσεων Φίλντισι καθώς επίσης και επί σειρά ετών στην ανθολογία «Ποιητικό Ημερολόγιο» των εκδόσεων Ιωλκός. Ποιήματα και βιβλιοκριτικές της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και επετειακές εκδόσεις. Έχουν δημοσιευτεί κριτικές για το έργο της σε λογοτεχνικές στήλες εφημερίδων και σε ιστοσελίδες. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή φεστιβάλ ποίησης και ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιταλικά. Η ποίησή της αναδεικνύει θέματα όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες, η μοναξιά, η απώλεια, ο έρωτας, η φθορά του χρόνου, η δύναμη της σιωπής.

Η εβδομάδα από 17/11/2025 έως 23/11/2025 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Λίλλυ Κοτσώνη

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.



