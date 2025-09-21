Η Λήθη του Είναι / Καθημερινότητα και Ρυθμανάλυση

Ο παρΑξενος_ελκυστΗς που επιμελείται και παρουσιάζει η Μαριλένα Μαραγκού ταξιδεύει στον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Κάθε Δευτέρα μεσάνυχτα προς Τρίτη και Τρίτη μεσάνυχτα προς Τετάρτη

Στο «Είναι και Χρόνος» o Martin Heidegger υποστηρίζει πως η καθημερινότητα (Alltäglichkeit) είναι ο πρωταρχικός τρόπος ύπαρξης του Dasein, του ανθρώπινου όντος που θέτει το ερώτημα του Είναι - το πεδίο όπου το Dasein σχετίζεται με το Είναι μέσω των πραγμάτων. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτή τη βύθιση στην καθημερινότητα κρύβεται και η «λήθη του Είναι» (Vergessenheit des Seins). Η καθημερινότητα γίνεται τόπος όπου το Dasein ζει χωρίς επίγνωση, παραδιδόμενο στη ρουτίνα και στον κόσμο των όντων, χωρίς να στρέφει το βλέμμα στο θεμελιώδες ερώτημα.

Αυτή είναι η αφετηρία για το έργο του Γερμανού συνθέτη Heiner Goebbels "Stifters Dinge": ένα μουσικό-θεατρικό δρώμενο, που μοιάζει με τελετουργία του καθημερινού. Πάνω στη σκηνή δεν υπάρχουν ερμηνευτές – παρά μόνο πέντε πιάνα, μηχανικά συστήματα, εικόνες και υδάτινες επιφάνειες, που συνυπάρχουν. Ένας κόσμος αντικειμένων, σε ρόλο πρωταγωνιστή, φέρνει στο προσκήνιο την καθημερινότητα ως φαινομενολογική εμπειρία: η ρουτίνα γίνεται ορατή μέσα από τις λεπτομέρειες που συνήθως παραβλέπουμε. Ένα σχόλιο πάνω στο πώς συχνά προσπερνάμε τα αντικείμενα και τους ήχους που μας περιβάλλουν, πως η «λήθη» του καθημερινού είναι συνθήκη της ύπαρξής μας.

Τα "Recitations" (1977) του Γιώργου Απέργη μεταφέρουν την προσοχή στις λέξεις και τον λόγο, όπου η φωνή γίνεται μέσο επίγνωσης της παρουσίας του κόσμου. Μέσα από την επαναληπτική ανάγνωση, τις παραλλαγές και την εκφραστική έμφαση, η ανθρώπινη φωνή γίνεται φορέας της φαινομενολογικής συνείδησης που ο Heidegger συνδέει με το Dasein: οι λέξεις και οι φράσεις αποκαλύπτουν το χρόνο, τη ροή και την απλότητα της καθημερινής ύπαρξης.

Το έργο "Wordless" του Γιάννη Κυριακίδη υπογραμμίζει τη σιωπηλή διάσταση της καθημερινότητας: βασισμένο σε ηχογραφήσεις συνεντεύξεων από το αρχείο ηχητικής μνήμης της συλλογικότητας BNA-BBOT των Βρυξελλών, από τις οποίες αφαιρούνται οι λέξεις και μένουν μόνο οι ανάσες, οι συναισθηματικές αντιδράσεις και οι ήχοι του περιβάλλοντος. Η ανθρώπινη εμπειρία κατακερματίζεται σε θραύσματα˙ η καθημερινότητα γίνεται ο τόπος όπου η λήθη και η μνήμη διαπλέκονται και η συνείδηση βρίσκεται διαρκώς μεταξύ παρουσίας και απουσίας.

Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου προς Τρίτη ο παρΑξενος_ελκυστΗς διερευνά ηχητικά τη Λήθη του Είναι, που ελλοχεύει στη βύθιση μέσα στην καθημερινότητα - πλαισιωμένος από τους ήχους των

(Εικόνα: Heiner Goebbels "Stifters Dinge")

“I have measured out my life with coffee spoons” («Μέτρησα τη ζωή μου με το κουταλάκι του καφέ», μτφ. Γ. Σεφέρη) γράφει ο Τ.Σ. Ελιοτ στο «Τραγούδι του Προύφροκ", αποτυπώνοντας την επανάληψη και τη μονοτονία της καθημερινής ζωής μέσα από τις μικρές καθημερινές πράξεις.

Στη μνημειώδη τριλογία «Κριτική της Καθημερινής Ζωής» ο Γάλλος φιλόσοφος Henri Lefebvre αναδεικνύει την καθημερινή ζωή ως τόπο όπου διασταυρώνονται οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές δυνάμεις, αλλά και ως σκηνή όπου εκτυλίσσονται οι αντιφάσεις της νεωτερικότητας. Ο στοχασμός του επιδιώκει να αποκαλύψει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην επανάληψη και τη δυνατότητα για μετασχηματισμό.

Τον ήχο της πόλης και των προαστίων του Παρισιού στα τέλη των ‘70s αποτυπώνει ο Ελβετός συνθέτης Pierre Mariétan στο εξαετές του πρότζεκτ "Rose des vents", δημιουργώντας ένα ψυχοακουστικά πορτρέτο της αστικής ζωής της εποχής. Μαθητής των Stockhausen και Boulez, ο Mariétan συνδυάζει τα ηχητικά αυτά στοιχεία με στούντιο μουσική και σειριακή σύνθεση, μετατρέποντας την καταγραφή σε μια μουσική εμπειρία, που αποκαλύπτει τις υποκείμενες ηχητικές ποιότητες της κοινοτικής και αστικής εμπειρίας.

Ο Lefebvre εισάγει την έννοια της rhythmanalysis, αναφερόμενος στη συστηματική μελέτη των ρυθμών της καθημερινής ζωής, των επαναλαμβανόμενων κινήσεων και των χρονικών μοτίβων που διαμορφώνουν την ανθρώπινη εμπειρία στον χώρο και τον χρόνο. Η ανάλυση αυτών των ρυθμών επιτρέπει την αποκάλυψη κρυφών σχέσεων, εντάσεων και δυναμικών ανάμεσα στο άτομο, την κοινωνία και τον χώρο, προσφέροντας μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η καθημερινή ζωή οργανώνεται, επηρεάζεται και νοηματοδοτείται.

Η Ιρλανδή συνθέτρια, τραγουδίστρια και πανεπιστημιακός Jennifer Walshe εξερευνά την έννοια της ρυθμανάλυσης, στο φωνητικό της έργο "ALL THE MANY PEOPLS": μια εκρηκτική σόλο ερμηνεία που συνδυάζει φωνητική, μιμητική και αυτοσχεδιαστική πρακτική, μετατρέποντας την καθημερινή κουλτούρα του διαδικτύου και των μέσων σε μουσικό και ακουστικό πεδίο. Ένα έργο που αποκαλύπτει πώς το πλήθος —οι «πολλοί άνθρωποι»— συνθέτουν τη βάση από την οποία αναδύεται η κοινωνική εμπειρία, προσφέροντας μια κριτική ανάγνωση της σύγχρονης καθημερινότητας.

Μεσάνυχτα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου προς Τετάρτη, οδεύοντας προς το τέλος του Σεπτέμβρη, του μήνα της μετάβασης από τους καλοκαιρινούς ρυθμούς προς την όποια καθημερινότητα του καθενός, ο παρΑξενος_ελκυστΗς εξερευνά ήχους, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσοχής και της συνειδητότητας στις μικρές της στιγμές. Πλαισιωμένος από τους ήχους των

