Η Lusaint στον Kosmos 93,6 σε αποκλειστική συνέντευξη

Η ανατρεπτική βρετανίδα τραγουδοποιός Lusaint, μία από τις πιο συζητημένες νέες φωνές της pop-soul σκηνής, έρχεται σε μία αποκλειστική συνέντευξη στον Kosmos 93,6 και στην εκπομπή «Από τις 45 στις 33 στροφές» με τον Πέτρο Αδάμ.

Συντονιστείτε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 20:00, για μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση όπου η ταλαντούχα καλλιτέχνις θα μοιραστεί στιγμές από τη μουσική της πορεία, τη μεγάλη της επιτυχία με το cover του «Wicked Game», ενώ παράλληλα θα μιλήσει για τη νέα της κυκλοφορία, και το νέο της single “Waterfalls” που ακούτε ήδη στον αέρα του Kosmos – αποκλειστικά!

