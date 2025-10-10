Ραδιόφωνο

Η Lusaint στον Kosmos 93,6 σε αποκλειστική συνέντευξη

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00
KOSMOS

Η βρετανίδα τραγουδοποιός Lusaint έρχεται σε μία αποκλειστική συνέντευξη στον Kosmos 93,6 και στην εκπομπή «Από τις 45 στις 33 στροφές» με τον Πέτρο Αδάμ.

Η ανατρεπτική βρετανίδα τραγουδοποιός Lusaint, μία από τις πιο συζητημένες νέες φωνές της pop-soul σκηνής, έρχεται σε μία αποκλειστική συνέντευξη στον Kosmos 93,6 και στην εκπομπή «Από τις 45 στις 33 στροφές» με τον Πέτρο Αδάμ.

Συντονιστείτε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 20:00, για μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση όπου η ταλαντούχα καλλιτέχνις θα μοιραστεί στιγμές από τη μουσική της πορεία, τη μεγάλη της επιτυχία με το cover του «Wicked Game», ενώ παράλληλα θα μιλήσει για τη νέα της κυκλοφορία, και το νέο της single “Waterfalls” που ακούτε ήδη στον αέρα του Kosmos – αποκλειστικά!

Lusaint | Συνέντευξη στον Πέτρο Αδάμ
Εκπομπή: Από τις 45 στις 33 στροφές
Kosmos 93,6
Δευτέρα 13/10, λίγο μετά τις 20:00
Kosmos 93,6 - Αποκλειστικότητες που ξεχωρίζουν

