Η Μαέστρος Φαίδρα Γιαννέλου στο Τρίτο

Τη μαέστρο Φαίδρα Γιαννέλου, φιλοξενεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 23:00, ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Βραδινές αρμονίες» του Τρίτου Προγράμματος.

Στην εκπομπή, ανάμεσα στα άλλα, θα αναφερθεί στις σημαντικές εμφανίσεις της στην μέχρι τώρα καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και στις επόμενες που έχουν προγραμματιστεί. Επίσης θα μιλήσει για το Baby boom ένα καινούργιο πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αφορά σε μωρά και μικρά παιδιά.

Τέλος θα παρουσιάσει και το soundtrack της ταινίας "Brando with a Glass Eye", σε πρωτότυπη μουσική του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από την ΕΜΙ, όπου διευθύνει την Czech Studio Orchestra, σε μια ηχογράφηση που έγινε στην Πράγα τον Μάρτιο του 2023.

Η Φαίδρα Γιαννέλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι αριστούχα απόφοιτος του προπτυχιακού αλλά και του μεταπτυχιακού τίτλου με κατεύθυνση στη «Διεύθυνση Ορχήστρας» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, με υπεύθυνο καθηγητή τον Μ.Λογιάδη. Το 2012, ανακηρύχθηκε Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου.

Έχει διευθύνει συμφωνικές ορχήστρες σε Η.Π.Α., Χιλή, Ρωσία και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με διεθνούς φήμης μαέστρους όπως: B.Haitink, Κ.Masur, J.Panula, N.Järvi κ.α.

Έχει επίσης συνεργαστεί με σύνολα κι οργανισμούς όπως: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Sistema Europe Youth Orchestra, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Αθηνών, Kyklos Ensemble και Canadian Brass.

Το 2013 κέρδισε το δεύτερο βραβείο (ελλείψει πρώτου) στον Διεθνή Διαγωνισμό “Σ.Μιχαηλίδης” από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και το 2020 παρακολούθησε το διεθνές πρόγραμμα Global Leaders, σε συνεργασία με εννέα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α., αποκτώντας έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την πολιτιστική διαχείριση.

INFO

«Βραδινές Αρμονίες»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Κωνσταντίνου

Δευτέρα με Παρασκευή ζωντανά στις έντεκα το βράδυ

Στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho