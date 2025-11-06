Η Μαρία Φιλοπούλου Μιλά στο Τρίτο για την Ζωγραφική της

Την ζωγράφο Μαρία Φιλοπούλου φιλοξενεί η Κατερίνα Ζαχαροπούλου στην 2η Εκπομπή του Νέου Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 08 Νοεμβρίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Αφορμή είναι η έκθεσή της, με τίτλο «Ελευθερία», η οποία έγινε το καλοκαίρι του 2025, στο παράρτημα Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου.

Η ζωγράφος περιγράφει πώς μετά την επιστροφή της από τις σπουδές της στην École Nationale Supériere des Beaux-Arts στο Παρίσι (1984-1988), με δάσκαλο τον Leonardo Cremonini, ξεκίνησε να ζωγραφίζει εκ του φυσικού, εσωτερικά χώρων, κλείνοντας μέσα σε γεωμετρικές φόρμες τις αναζητήσεις μιας ελεύθερης ζωγραφικής, μιας ζωγραφικής που γεννιέται και εξελίσσεται μέσα από «τις στοιχειώδεις δομές της απεικονιστικής σημασίας». Τοπία που αποτελούν πρόφαση για ζωγραφική πράξη και μέσο διερεύνησης της σχέσης της με το φυσικό περιβάλλον, μέχρι η θάλασσα και το ζωοποιό νερό να αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης και μελέτης τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η Μαρία Φιλοπούλου διευρύνει την αφήγησή της με αναφορές σε περιόδους και τρόπους παρατήρησης του τοπίου, του νερού, της ανθρώπινης φιγούρας αλλά και στο ενδιαφέρον της για την τέχνη που χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές πλην της ζωγραφικής.

