Η Μαρία Γεωργακαράκου στη Δική μας Πόλη

Η μεσόφωνος και διδάκτωρ μουσικολογίας Μαρία Γεωργακαράκου στη “Δική μας Πόλη” Σάββατο 28.02.2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Μια σπουδαία ερμηνεύτρια και δασκάλα, η κα. Γεωργακαράκου εκπαιδεύει τους νέους σε βασικά θέματα παιδείας, μουσικής κατάρτισης και έκφρασης, παρά την οπτική της αναπηρία. Ένας δημιουργικός άνθρωπος και καλλιτέχνης που ξεπερνά κάθε εμπόδιο, δημιουργώντας στη ζωή της ένα πλαίσιο άκρως δημιουργικό και αποδοτικό.

Σε μια συζήτηση εκ βαθέων με τον Θέμη Ροδαμίτη, η καλεσμένη θα αναφερθεί σε αγαπημένες της φωνές και μουσικές, στον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, στην αγάπη της για την ποίηση, τη φιλοσοφία και το ραδιόφωνο. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στο υπό λειτουργία σπίτι της Μαρίας Κάλλας και στη συμβολή της μεγάλης ντίβας. Στην εκπομπή θα ακουστούν τραγούδια που ερμηνεύει η ίδια και άλλα που αγαπά. Συντονιστείτε!

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στη 01:00 το βράδυ.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ·

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store) · Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho · Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX · Στην Ελλάδα, σε ψηφιακά ραδιόφωνα dab+ και στις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E