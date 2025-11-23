Η Μαρία Γερογιάννη είναι «Η Ποιήτρια της Εβδομάδας»

Η Μαρία Γερογιάννη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές:

Άδειοι Στίχοι - Εκδόσεις Γαβριηλίδης

Φωνή Φωνηέντων - Εκδόσεις Μελάνι

Οι κούκλες σου δεν είχαν ψυχή - Εκδόσεις Περισπωμένη

Ερωτεύτηκε τον Καρυωτάκη γιατί ερωτεύτηκε την Πολυδούρη - Εκδόσεις Μανδραγόρας

Έχει τιμηθεί, σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ποιήματά της και κριτικές του έργου της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και ψηφιακά μέσα.

Η εβδομάδα από 24/11/2025 έως 30/11/2025 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Μαρία Γερογιάννη

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.



