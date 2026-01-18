Η Μαρία Καντ (Καντωνίδου) είναι «Η ποιήτρια της Εβδομάδας»

Η Μαρία Καντωνίδου γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Κείμενα και φωτογραφίες της έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, ανθολογίες και συλλογικούς τόμους. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά και ρουμάνικα. Η πρώτη της ποιητική συλλογή, “stanza” (εκδ. Gutenberg 2021/ανατύπωση 2023), συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των Βραβείων Κοινού Public, των Λογοτεχνικών Βραβείων του Περιοδικού Αναγνώστης και των Διεθνών Βραβείων Jean Moréas. Τιμήθηκε με το Βραβείο “Γιάννης Βαρβέρης” της Εταιρείας Συγγραφέων Ελλάδας για πρωτοεμφανιζόμενη/ο ποιήτρια/ποιητή και με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Μάιο του 2025 κυκλοφόρησε ανθολογία ποιημάτων της στην ισπανική με τίτλο “Apasionadamente/Περιπαθώς” (Padilla Libros Editorial y Libreria) σε μετάφραση του José Antonio Moreno Jurado. Τον Οκτώβριο του 2025 κυκλοφόρησε η δεύτερη ποιητική της συλλογή "punctum" επίσης από τις εκδόσεις Gutenberg.

Η εβδομάδα από 19/01/2026 έως 25/01/2026 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Μαρία Καντ Καντωνίδου.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Γιαννακούλας- Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

