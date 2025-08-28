Η Μαρία Μποϊλέ στη Φωνή της Ελλάδας

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, στις 08:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Καλές Θάλασσες: Βάρδια Σαββάτου” με τον Αντώνη Καραγιαννάκη φιλοξενεί την Δρ. Μαρία Μποϊλέ, καθηγήτρια Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

«Η θάλασσα για εμένα είναι δρόμος. Δρόμος του εμπορίου. Δρόμος που συνδέει λαούς, ιδέες και πολιτισμούς. Προέρχομαι από ναυτική οικογένεια από πάππου προς πάππου και συνεχίζω κι εγώ να υπηρετώ τη θάλασσα με τον δικό μου τρόπο από το δικό μου πόστο» αναφέρει μετάξύ άλλων η κυρία Μποϊλέ.

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις ναυτιλιακές σπουδές, τη διαχείρηση λιμενικών πολιτικών και τερματικών εγκαταστάσεων, την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία, τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην εκπαίδευση στον ναυτιλιακό κλάδο, τη γαλάζια οικονομία και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι στη Φωνή της Ελλάδας και τις “Καλές Θάλασσες”, που δεν πρέπει να χάσει κανείς,

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας