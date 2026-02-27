Η Μαρία Παπαγεωργίου στο Kosmos 93,6

Ενώ η αιθέρια φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου πάντα επιστρέφει γλυκά στα ραδιόφωνα και μας παίρνει και μας πηγαίνει, πάνε σχεδόν πέντε χρόνια από τότε που χάθηκε το στίγμα της (ως παραγωγού) από τον αέρα του Δεύτερου Προγράμματος...

Ταξιδεύοντας στην τέταρτη διάσταση του Kosmos το αστροσκάφος του Κοσμοναύτη Μανώλη Φάμελλου, την αναζήτησε στα βάθη του γαλαξία και την εντόπισε τελικά σε έναν μακρινό αστεροειδή να φροντίζει τον μυστικό μουσικό της κήπο.

Όπως μάθαμε δεν απήχθη ποτέ όπως φημολογούνταν από σκοτεινές δυνάμεις, αλλά τουναντίον από εκείνες του φωτός και αυτές θα μας τη φέρουν πίσω και θα μας καθοδηγήσουν στη συνέχεια του ταξιδιού μας, που ξεκινάει την Κυριακή που μας έρχεται ζωντανά στον αέρα του Kosmos στις 22:00 ακριβώς!