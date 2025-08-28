Η Μαρία Παπουτσή στο Πρώτο Πρόγραμμα

Ένα ξαφνικό σφίξιμο στο στήθος, μια ανάσα που κόβεται και ένας φόβος ότι «κάτι κακό θα συμβεί». Όλα αυτά έχουν ένα όνομα: κρίση πανικού.

Στο «Έχω κάτι να σου πω» δεν θα δώσουμε «ορισμούς», ούτε έτοιμες απαντήσεις. Θα μιλήσουμε για την εμπειρία πίσω από τις λέξεις.

Για το πώς είναι να το ζεις, πώς είναι να το βλέπεις στους δικούς σου ανθρώπους — και τι μπορεί να σημαίνει η αποδοχή και η φροντίδα.

Γιατί μερικές φορές, το να μιλήσεις δυνατά γι’ αυτό που σε τρομάζει, είναι ήδη το πρώτο βήμα για να το ξεπεράσεις.

Καλεσμένη την Παρασκευή 29 Αυγούστου η Μαρία Παπουτσή, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια.