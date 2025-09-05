Η Μαριλένα Αλευρά στη Φωνή της Ελλάδας

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – η Ελλάδα στη Δανία» με την Ελίνα Σταματάτου είναι καλεσμένη η μαία Μαριλένα Αλευρά.



Με καταγωγή από την Πελοπόννησο η Μαριλένα Αλευρά μεγάλωσε στο Χαϊδάρι. Τελειώνοντας το γενικό λύκειο και μετά από συζήτηση με καθηγήτριά της αποφάσισε να σπουδάσει μαιευτική. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της σε ένα επάγγελμα που αγαπά αλλά ταυτόχρονα την έκανε να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, ειδικά στον τομέα της υγείας.



Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη μαιευτική στην Ελλάδα και μετά από διάφορες εργασίες σε άλλους χώρους αναζήτησε θέση μαίας στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον. Μετανάστευσε στη Δανία, όπου ξεκίνησε μαθήματα γλώσσας απαραίτητα προκειμένου να εργαστεί στον χώρο της υγείας και ταυτόχρονα εργαζόταν ως σερβιτόρα και καμαριέρα.



Ο δρόμος προς τη μαιευτική στην Δανία δεν ήταν εύκολος, ήθελε πολύ αγώνα, πολλές αιτήσεις και απορρίψεις, πιστοποίηση και πρακτική για να καταφέρει σήμερα να εργάζεται ως μαία στο Νοσοκομείο του Herlev.

Έρευνα – Παρουσίαση: Ελίνα Σταματάτου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος

Μετάδοση: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 00:00 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

