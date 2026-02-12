Η μεγάλη εποχή των σήριαλ στην τηλεόραση συνεχίζεται!

Η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέπυ Γκολεμά φιλοξενεί το Σάββατο τους πρωτεργάτες της σειράς της ΕΡΤ «Οι Αθώοι», τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη και την ηθοποιό-στιχουργό Ελένη Ζιώγα. Η σειρά βασίζεται στο πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος».

Την Κυριακή η εκπομπή υποδέχεται τον βραβευμένο σκηνοθέτη Γιώργο Γκικαπέππα αλλά και πρωταγωνιστές της νέας και εξαιρετικής μίνι σειράς της ΕΡΤ «Αύριο», όπως τον Χρήστο Λούλη. Είδαμε ήδη τα πρώτα συναρπαστικά τέσσερα επεισόδια στην ΕΡΤ. Δεν μένει όμως εκεί η εκπομπή. Έχει καλεσμένους και δύο πολύ γνωστούς ηθοποιούς από τη σειρά, που οι ρόλοι τους είναι να παίζουν τους διασώστες. Πρόκειται για την Κίττυ Παϊταζόγλου και τον Φιντέλ Ταλαμπούκα.

Σάββατο και Κυριακή 13.00-14.00 στο ΕΡΤnews radio 105,8.

Μην μας χάσετε!