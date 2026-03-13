«Η μια λύρα απέναντι στην άλλη»

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας παρουσιάζει δυο ιδιαίτερους συνθέτες και σολίστες της αρχαιοελληνικής λύρας, τον Θανάση Κλεώπα και τον Θεόδωρο Κουμαρτζή.

Ο Πανταζής Τσάρας συνομιλεί μαζί τους για τη μουσική καριέρα τους εντός και εκτός της χώρας μας, αλλά και για την ιστορία της αρχαιοελληνικής λύρας.

Στην εκπομπή ακούγονται συνθέσεις τους, όπως η σύνθεση «Ευαγέρας», από την κοινή δουλειά τους με τίτλο “Sacred Harmony”, όπου μαζί τους εκτός από τις δύο λύρες συμμετέχει στο ηλεκτρικό όρθιο μπάσο ο Ιορδάνης Κουμαρτζής.

Ακούγονται επίσης, το «Άρωμα» και η «Ωδή στον ήλιο» από τη δουλειά των Θανάση Κλεώπα στην αρχαιοελληνική λύρα και Απόστολου Πρεπόνη στο γιαλί ταμπούρ, με τίτλο “Synapsys”.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, οι δύο καλεσμένοι με τις λύρες τους ερμηνεύουν ζωντανά στο στούντιο τον «Α΄ Δελφικό Ύμνο» του Απόλλωνος, τη σύνθεση «Spark» του Θ. Κουμαρτζή και τέλος την παραδοσιακή ηπειρώτικη μελωδία «Κοντούλα Λεμονιά»

Να είστε εκεί!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ : Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 15 Μαρτίου – 11.00 μ.μ.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7