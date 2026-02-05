Η Μικέλα Χαρτουλάρη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μικέλα Χαρτουλάρη θα είναι καλεσμένη στις 8 Φλεβάρη 2026 στις 10 το βράδυ στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το βιβλίο της "61 Πολαρόιντ για την ελληνική περιπέτεια" εκδόσεις Πόλις. Πρόκειται για ένα πολυπρισματικό διεπιστημονικό συμπυκνωμένο δοκίμιο για την περιπέτεια της Ελλάδας με την "πολυκρίση" ως λέξη κλειδί στην ανάλυση της πολιτικής, κοινωνικής, ιστορικής και πολιτισμικής πραγματικότητας.

Η δημοσιογράφος Μικέλα Χαρτουλάρη συζητά σε μια υβριδική συνέντευξη με 61 προσωπικότητες - επιστήμονες, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι,εθνολόγοι, ψυχίατροι, συγγραφείς, μουσικοί, αρχαιολόγοι - αναζητώντας νέες απαντήσεις σε "παλιά" ζητήματα ή σε νέες θεματικές που προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Χωρίς εξιδανικεύσεις, ωραιοποιήσεις, δαιμονοποιήσεις ,χωρίς τα παραδοσιακά στερεότυπα, ξεθεμελιώνοντας τα κυρίαρχα αφηγήματα και χωρίς ιδεολογική μονομέρεια.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές εδώ