Η Μιμή Ντενίση στο ERTnews Radio 105,8

Η Μιμή Ντενίση είναι καλεσμένη της Ντέπυς Γκολεμά το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 13:00, στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» στο ERTnews Radio 105.8.

Μεταξύ άλλων, μιλά για το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» και επιχειρεί να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της υπόθεσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Το docudrama, σε σενάριο και αφήγηση της ίδιας βασίζεται στις ιδιωτικές επιστολές της συζύγου του Έλγιν. Μέσα από αυτές, αποκαλύπτεται με λεπτομέρειες ο τρόπος με τον οποίο συντελέστηκε η απογύμνωση του Παρθενώνα και η αρπαγή των γλυπτών του από τον Λόρδο Έλγιν και τους συνεργάτες του.

