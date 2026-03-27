Ραδιόφωνο

Η Μιμή Ντενίση στο ERTnews Radio 105,8

Η Μιμή Ντενίση στο ERTnews Radio 105,8
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 13:00
ΕΡΤNEWS RADIO

Η Μιμή Ντενίση είναι καλεσμένη της Ντέπυς Γκολεμά, στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» στο ERTnews Radio 105.8.

Αναλυτικά Share
Share

Η Μιμή Ντενίση είναι καλεσμένη της Ντέπυς Γκολεμά το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 13:00, στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» στο ERTnews Radio 105.8.

Μεταξύ άλλων, μιλά για το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» και επιχειρεί να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της υπόθεσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Το docudrama, σε σενάριο και αφήγηση της ίδιας βασίζεται στις ιδιωτικές επιστολές της συζύγου του Έλγιν. Μέσα από αυτές, αποκαλύπτεται με λεπτομέρειες ο τρόπος με τον οποίο συντελέστηκε η απογύμνωση του Παρθενώνα και η αρπαγή των γλυπτών του από τον Λόρδο Έλγιν και τους συνεργάτες του.

Info

ΕΡΤnews radio 105,8
«Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέπυ Γκολεμά
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 13:00

Η Μιμή Ντενίση στο ERTnews Radio 105,8
TAGS Μιμή ΝτενίσηΝτέπυ ΓκολεμάΣυνέντευξη
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τόνια & Ευγενία: Τι σημαίνει Κορίτσι σήμερα;
Αποκλειστικά στο ERT εcho από 27.03.2026
Όταν το αρκετό δεν έρχεται ποτέ
Από Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 17:00
H Ελένη Σκότη και ο Γιώργος Χατζηνικολάου καλεσμένοι στο «Drama Therapy» 
Από Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 10:00
Ευτυχία Μητρούση-Βάσια Βουγιουκλή στη Φωνή της Ελλάδας
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, 12:00