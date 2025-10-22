Η Μοναδική Elizabeth Davidson Fraser, ο Michel Camilo από τη Δομηνικανή Δημοκρατία κι Ένα Ελληνικό «Δάκρυ» για Grammy

Τα «Πινέλα για Χρώματα και Ορχήστρα» του Γιώργου Μαρκάκη χρωματίζουν τον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Προγράμματος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ακριβώς τα μεσάνυχτα προς την επόμενη, για μία ώρα.

Γιώργος Μαρκάκης

Για αυτήν την εβδομάδα ο Γιώργος Μαρκάκης, μεταξύ άλλων παρουσιάζει:

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Πέμπτη): Η Μοναδική Elizabeth Davidson Fraser από τη Σκωτία

Η Elizabeth Davidson Fraser (γεννημένη στις 29 Αυγούστου 1963) είναι Σκωτσέζα τραγουδίστρια. Ήταν η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Cocteau Twins, το οποίο σημείωσε παγκόσμια επιτυχία από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Επίσης, εμφανίστηκε ως μέλος του συγκροτήματος 4AD This Mortal Coil, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου single του 1983 "Song to the Siren", και ως guest με τους Massive Attack σε πολλά κομμάτια από το άλμπουμ τους "Mezzanine" του 1998, κυρίως το εμπορικά επιτυχημένο single "Teardrop", και τα κομμάτια του άλμπουμ "Black Milk" και "Group Four". Αργότερα συνεργάστηκε ξανά με το συγκρότημα στο κομμάτι "Silent Spring", το οποίο κυκλοφόρησε στη συλλογή τους "Collected" το 2006.

Όταν οι Cocteau Twins διαλύθηκαν, η Fraser ξεκίνησε σόλο καριέρα και έκανε guest φωνητικά για άλλους καλλιτέχνες. Κυκλοφόρησε κάποιο σόλο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των singles "Underwater" (2000) και "Moses" (2009). Το 2022, η Fraser κυκλοφόρησε το EP Sun's Signature, το οποίο περιλαμβάνει μια ανανεωμένη έκδοση του single της του 2000 "Underwater". Το ιδιαίτερο στυλ της έχει λάβει πολλούς κριτικούς επαίνους. Ο κριτικός Jason Ankeny την περιέγραψε ως «μια εντελώς μοναδική ερμηνεύτρια της οποίας τα εκφραστικά, οπερατικά φωνητικά βασίζονταν λιγότερο σε οποιαδήποτε αναγνωρίσιμη γλώσσα και περισσότερο στους υποκειμενικούς ήχους και τις υφές των λεκτικά εκφρασμένων συναισθημάτων».

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Παρασκευή): Ο Michel Camilo από τη Δομηνικανή Δημοκρατία

Είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης και πιανίστας. Είναι αρχηγός μπάντας, λέκτορας. Είναι παραγωγός που έχει κατακτήσει τις κορυφαίες θέσεις στα charts, βραβευμένος με Grammy, Latin Grammy και Emmy. Είναι ο αποδέκτης των υψηλότερων πολιτικών τιμών της πατρίδας του της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο Michel Camilo είναι όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, συγκεντρωμένα σε έναν άνθρωπο με απεριόριστο ενθουσιασμό, μουσικό πάθος και αγάπη για τη ζωή. Η καλλιτεχνία και η δεξιοτεχνία του Michel Camilo γεφυρώνουν τα είδη της τζαζ, της κλασικής, της ποπ και της παγκόσμιας μουσικής. Είναι ένας πιανίστας με μια λαμπρή τεχνική και ένας συνθέτης που αρωματίζει τις μελωδίες του με το άρωμα των ρυθμών της Καραϊβικής και των αρμονιών της τζαζ. Το να τον βλέπεις να παίζει ζωντανά είναι σαν να βλέπεις την ενέργεια μιας τροπικής καταιγίδας να εξαπολύεται σε 88 πλήκτρα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Φερνάντο Τρουέμπα, ο οποίος συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του "Calle 54", λέει: «Ο Καμίλο είναι ένας από τους κορυφαίους μουσικούς σε όλους τους τομείς. Είτε πρόκειται για τζαζ, κλασική, λατινοαμερικανική μουσική είτε για κινηματογραφική μουσική, ο Μισέλ είναι στο στοιχείο του. Κάθε φορά που τον βλέπω να παίζει, νιώθω σαν να γίνομαι μάρτυρας ενός θαύματος».

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Σάββατο): Eξάρας - Λιαρμακόπουλος - Milkov

Στα «Πινέλα» που μεταδίδονται τα Μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο θα ακουστεί για πρώτη φορά το έργο του Σπύρου Εξάρα «Ο Χορός των Δακρύων» που έχει δύο υποψηφιότητες στα φετινά Γκράμι. Στην κατηγορία για Καλύτερη Σύνθεση και στην κατηγορία για Καλύτερη Ερμηνεία Μικρών Συνόλων.

Σύνθεση Σπύρου Εξάρα κιθάρα ακουστική, παρέα με τον Αχιλλέα Λιαρμακόπουλο, στο τρομπόνι, και τον Theodor Milkov, στην marimba.

Το "Dance of the Tears" γράφτηκε την εποχή του COVID, εμπνευσμένο από τις μικρές λάμψεις αισιοδοξίας μέσα στη σουρεαλιστική και οδυνηρή πραγματικότητα της πανδημίας.

Είναι ένας ύμνος για τα θύματα και τους επιζώντες του ιού.

