Η μουσικός και συγγραφέας Βικτωρία Τάσκου στους “Λαϊκούς Δρόμους”

Η μουσικός, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Βικτωρία Τάσκου θα είναι εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή "Λαϊκοί Δρόμοι" με την Έλενα Φαληρέα, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00-16:00 ώρα Ελλάδας.

Αφορμή γι' αυτή τη συνάντηση είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων ''Fagottobooks'' για τη δεύτερη έκδοση των βιβλίων της "Το ούτι και ο κόσμος του (Ιστορικά στοιχεία, πράξη, θεωρία)" και "Τροπική μουσική και μακάμ (Ρεπερτόριο 166 κομματιών για ερμηνεία και διδασκαλία".

Συντονιστείτε!

Παραγωγή - παρουσίαση: Έλενα Φαληρέα

Μετάδοση: Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, 14:00-16:00 ώρα Ελλάδας

