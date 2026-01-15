Η Νάγια Γιακουμάκη και το Hellenic Centre στο Λονδίνο

Την επιμελήτρια Νάγια Γιακουμάκη, η οποία από το 2022 διευθύνει το Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο (Hellenic Centre) συναντά η Κατερίνα Ζαχαροπούλου στην 12η εκπομπή που κλείνει τον τρέχοντα κύκλο της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Η Νάγια Γιακουμάκη με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου επιχειρούν μια επισκόπηση και παρουσίαση του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο (Hellenic Centre), ενός σημαντικού πολιτιστικού φορέα που ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την προώθηση και διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού.

Με έμφαση στη σύγχρονη τέχνη και στην παρουσίαση Ελλήνων καλλιτεχνών στο Λονδίνο η Νάγια Γιακουμάκη καταφέρνει να συνδυάζει σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις με ένα πλούσιο πρόγραμμα έρευνας και συνεργειών με εμβληματικούς χώρους στην Βρετανική πρωτεύουσα.

Από την Έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Καθώς από το 2005 υπήρξε βασικό μέλος της επιμελητικής ομάδας της White chapel Gallery όπου διηύθυνε το ΝΕΟΝ Curatorial Exchange & Award, ανέπτυξε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ερευνητικών εκθέσεων.

Σήμερα αξιοποιεί την εμπειρία της στο Ελληνικό Κέντρο με τρόπο ευφάνταστο και δημιουργικό.

Από την Έκθεση του Βλάσση Κανιάρη

Στη εκπομπή, η Νάγια Γιακουμάκη μοιράζεται την προσωπική της πορεία, τις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο, καθώς και τις απόψεις της για την εικαστική σκηνή και τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων χρόνων στο Λονδίνο, ενώ αναφέρεται ειδικά στην ενασχόλησή της με τα αρχεία, την έρευνα και τη σημασία της παρουσίας της ελληνικής δημιουργίας στο Κέντρο, δίνοντας παραδείγματα εκθέσεων όπως των Βλάσση Κανιάρη, Ρένας Παπασπύρου, Μαρίας Λοϊζίδου κ.α.

Από την Έκθεση της Μαρίας Λοϊζίδου στο Μουσείο Φρόιντ

INFO

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho