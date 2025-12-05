Η Νάντια Πέππα στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στη Δανία»

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – η Ελλάδα στη Δανία» με την Ελίνα Σταματάτου είναι καλεσμένη η Νάντια Πέππα.



Η Νάντια Πέππα κατάγεται από τη Λάρυμνα Φθιώτιδας και ζει στη Δανία. Στα 18 της έφυγε από την Ελλάδα για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ολοκλήρωσε διδακτορικό (PhD) στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και εργάστηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), καθώς και σε ακαδημαϊκά κλινικά ερευνητικά κέντρα. Έχει συμμετάσχει σε κλινικές έρευνες για τη νόσο Huntington, την ανθεκτική κατάθλιψη, τις διαταραχές προσωπικότητας, καθώς και σε μελέτες για καρκίνο του παχέος εντέρου, του οισοφάγου και του μαστού και τις μεταστάσεις τους.

Σήμερα εργάζεται στον σχεδιασμό και τη διαχείριση κλινικών μελετών στη φαρμακευτική βιομηχανία, συμβάλλοντας στην πρόοδο της έρευνας για τον εγκέφαλο και τις νευροεπιστήμες.

Η πολυπολιτισμική της διαδρομή – από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και πλέον τη Δανία – της προσφέρει μια μοναδική οπτική στη συνεργασία με διεθνείς ομάδες και στη γεφύρωση διαφορετικών προσεγγίσεων και κουλτούρας.

Με πάθος για την επιστήμη και τον άνθρωπο, στόχος της είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ασθενών μέσα από την ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών.

Έρευνα – Παρουσίαση: Ελίνα Σταματάτου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος.

Μετάδοση: Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

