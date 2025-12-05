Η Ναταλία Δραγούμη έρχεται στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
Η εκπομπή “Πρόσωπα” της ΕΡΑ ΣΠΟΡ φιλοξενεί τη Ναταλία Δραγούμη.
Αναλυτικά Share
Info
Η εκπομπή "Πρόσωπα" την Δευτέρα στις 10 το βράδυ φιλοξενεί τη Ναταλία Δραγούμη.
Η γνωστή ηθοποιός θα βρεθεί στα στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για να μοιραστεί στιγμές από τη μεγάλη πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, να μιλήσει για την τεράστια αγάπη της που είναι ο αθλητισμός, αλλά και να αναλύσει τη σύνδεση της με την μουσική και το ρεμπέτικο τραγούδι.
Info
«Πρόσωπα» - ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χαράλαμπος Σαραντινάκης
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
#ΕΡΑΣΠΟΡ #Συνέντευξη #ΝαταλίαΔραγούμη #Πρόσωπα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το Τρίτο Αποχαιρετά τον Σπουδαίο Σερ Τομ Στόπαρντ
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:30
Η Νάντια Πέππα στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στη Δανία»
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00
Η Βάσια Βουγιουκλή στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Κυριακή 7 Δεμεμβρίου 2025, στις 23:00
«Οι Πολλές Ζωές του Ηλία Κάτσου»
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00