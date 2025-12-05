Η Ναταλία Δραγούμη έρχεται στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Η εκπομπή "Πρόσωπα" την Δευτέρα στις 10 το βράδυ φιλοξενεί τη Ναταλία Δραγούμη.

Η γνωστή ηθοποιός θα βρεθεί στα στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για να μοιραστεί στιγμές από τη μεγάλη πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, να μιλήσει για την τεράστια αγάπη της που είναι ο αθλητισμός, αλλά και να αναλύσει τη σύνδεση της με την μουσική και το ρεμπέτικο τραγούδι.

«Πρόσωπα» - ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χαράλαμπος Σαραντινάκης

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00

#ΕΡΑΣΠΟΡ #Συνέντευξη #ΝαταλίαΔραγούμη #Πρόσωπα