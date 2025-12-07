Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Tην Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 22:00, οι Πλανόδιες Μουσικές με τον Κώστα Θωμαΐδη φιλοξενούν στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Μανώλη Φάμελλο.

Μετά από χρόνια γνωριμίας και κοινών στιγμών στη σκηνή, η Νατάσσα και ο Μανώλης συναντήθηκαν στο studio και ηχογράφησαν τα τραγούδια τους δίνοντας τον τίτλο «Όλα είναι Μπροστά». Στην εκπομπή οι δύο καλλιτέχνες θα μας μιλήσουν για την συνεργασία τους.

Info

Info

«Πλανόδιες Μουσικές»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Κώστας Θωμαΐδης

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00

Live Streaming: www.deftero.gr

Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm

Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/