Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Πλανόδιες Μουσικές φιλοξενούν στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Μανώλη Φάμελλο.

Tην Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 22:00, οι Πλανόδιες Μουσικές με τον Κώστα Θωμαΐδη φιλοξενούν στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Μανώλη Φάμελλο.

Μετά από χρόνια γνωριμίας και κοινών στιγμών στη σκηνή, η Νατάσσα και ο Μανώλης συναντήθηκαν στο studio και ηχογράφησαν τα τραγούδια τους δίνοντας τον τίτλο «Όλα είναι Μπροστά». Στην εκπομπή οι δύο καλλιτέχνες θα μας μιλήσουν για την συνεργασία τους.

«Πλανόδιες Μουσικές»
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Κώστας Θωμαΐδης
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00

Live Streaming:  www.deftero.gr
Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm
Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/

