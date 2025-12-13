Η Νεφέλη Μαϊστράλη καλεσμένη στο podcast «Drama Therapy»

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου βγαίνει στον αέρα το τέταρτο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy».

Ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται στο στούντιο την ηθοποιό και συγγραφέα Νεφέλη Μαϊστράλη και συζητούν για τις δύο παραστάσεις έργων της που παρουσιάζονται ήδη στην Αθήνα, για το νέο της έργο που θα κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο, αλλά για και το όραμά της ως υπεύθυνη -μαζί με τον Ακύλλα Καραζήση- της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου.

Στη συζήτηση συμμετέχουν επίσης ο Θανάσης Ζερίτης, σκηνοθέτης της παράστασης «Σπυριδούλες», ο Παναγιώτης Εξαρχέας, πρωταγωνιστής στον «Ήλιο με δόντια» και η Έλλη Τρίγγου, πρωταγωνίστρια της επερχόμενης «Αθανασίας».

Ακόμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων (στις 13 Δεκεμβρίου) από τον θάνατο του Μποστ, ακούμε ένα απόσπασμα από ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Μέντης Μποσταντζόγλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα το 1987 και ανέσυρε από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Σιδερής Πρίντεζης.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Info

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho

