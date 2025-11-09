Η Νιόβη Ιωάννου είναι η ποιήτρια της εβδομάδας

Η Νιόβη Ιωάννου πέρασε τα παιδικά κι εφηβικά χρόνια της στο Ναύπλιο. Ασχολήθηκε με το παιδικό θέατρο και τη διδασκαλία γαλλικών. Ποιήματά της και πεζά κείμενα έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά κι εφημερίδες. Ποίησή της έχει μεταφραστεί στα ιταλικά από τον Crescenzo Sangiglio.

Στο θέατρο έχει ανέβει ο θεατρικός της μονόλογος «Μην έρθεις απόψε». Υπήρξε ραδιοφωνικός παραγωγός στο Symban World Radio, εκπομπή για την Τέχνη και τον Πολιτισμό που εξέπεμπε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας στα FM και μέσω web σε όλον τον κόσμο. Έχουν εκδοθεί οι ποιητικές της συλλογές «Φως-2», εκδόσεις Γαβριηλίδης 2013, «Σε στΗχο πλάγιο και μόνο», εκδόσεις Οσελότος 2014, «Εις άτοπον», εκδόσεις Μανδραγόρας 2017, «Πορτατίφ», εκδόσεις Μανδραγόρας 2019, «Στην πυρά», εκδόσεις Μανδραγόρας 2021, «Αντί οφθαλμού» εκδόσεις Μανδραγόρας 2023.

Η εβδομάδα από 10/11/2025 έως 16/11/2025 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Νιόβη Ιωάννου.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.



