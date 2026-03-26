Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συναντά το Νέο Κύμα 

Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συναντά το Νέο Κύμα 
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 20:30

Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας». Σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου.

Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 20:30.

«Άσπρα καράβια» μάς ταξιδεύουν σε «μια γιορτή», μέσα από τις μαγικές φωνές του Δώρου Δημοσθένους και της Νάνας Μπινοπούλου, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Νίκου Βασιλείου.

Σε αυτό το μουσικό ταξίδι του Νέου Κύματος, έκτακτος και εκλεκτός καλεσμένος είναι ο Μιχάλης Βιολάρης, ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του Νέου Κύματος.

Συντελεστές:
Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
Τραγουδούν: Δώρος Δημοσθένους, Νάνα Μπινοπούλου
Έκτακτη συμμετοχή: Μιχάλης Βιολάρης
Ενορχήστρωση: Αχιλλεας Γουάστωρ
Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Προπώληση εισιτηρίων στο www.oly.gr

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, ώρα 20:30
Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συναντά το Νέο Κύμα 
