Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

Tη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 παρουσιάζει μια σειρά δράσεων για να θυμίσει και να τονίσει τη δύναμη των λέξεων μέσα στη ζωή μας!

Πες το Ελληνικά

Στο ακριβώς κάθε ώρας, από τις 6 π. μ. έως και τις 11 μ. μ., εξοστρακίζουμε τις ξένες λέξεις που έχουν κατακλύσει το καθημερινό μας λεξιλόγιο! Θα ακούσουμε λέξεις που γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά για κάποιον λόγο τις έχουμε ξεχάσει και άλλες που μπορεί να μην τις έχουμε ακούσει ποτέ ξανά, αλλά είναι πιο όμορφες από τις εισαγόμενες.

Ναι, υπάρχουν οι αντίστοιχες ελληνικές λέξεις για το μακιγιάζ και το μόντεμ, τη selfie και το screenshot, το padel και το ρεπεράζ, το timing και το deadline, το viral και το hardware!!

Επιμέλεια: Χρήστος Παπαμιχάλης

Διαγωνισμοί με δώρα σημαντικά βιβλία και ποιητικές συλλογές

Κάθε ώρα, από τις 6 π. μ. έως τα μεσάνυχτα, οι εκπομπές του Δεύτερου 103,7 χαρίζουν στους ακροατές τους σημαντικά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών! Συντονιστείτε, δηλώστε συμμετοχή στους διαγωνισμούς και …περιπλανηθείτε στο μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας!

Επιμέλεια: Σύσση Καπλάνη

Οι παραγωγοί προτείνουν

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι παραγωγοί του Δεύτερου Προγράμματος προτείνουν στους ακροατές βιβλία Ελλήνων συγγραφέων που αγαπούν. Περιγράφουν ιστορίες, θυμούνται αναγνώσματα παλαιότερων ετών και παράλληλα παρουσιάζουν το νέο αίμα της Ελληνικής Λογοτεχνίας!

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, συντονιστείτε στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7!