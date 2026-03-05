Η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στο ERT εcho

Η 8η Μαρτίου, είναι, μετά από 169 χρόνια, μια ημερομηνία-σύμβολο που ξεκίνησε από τους δρόμους της Νέας Υόρκης το 1857 και έφτασε να γίνει η φωνή κάθε γυναίκας στον πλανήτη. Το ERT εcho δεν “γιορτάζει” απλώς, αλλά θυμάται, τιμά και ακούει τις ιστορίες που άλλαξαν τον κόσμο. Το αφιέρωμά στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μόλις ξεκινά από τη Παρασκευή 6 Μαρτίου με αποκλειστικές αναρτήσεις podcast.

Σε πρώτη ανάρτηση στο ERT εcho

Μαρία Παπαγεωργίου: Το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου | Έλα Λίγο πιο Κοντά [Από 06.03.2026 στις 12:00]

Η σπουδαία ερμηνεύτρια και μουσικός μιλά για την αγάπη της για τη δουλειά της, την τάση της να γίνεται workaholic και τη δυσκολία της να βρει ισορροπία με την ξεκούραση. Αναφέρεται στην αγχώδη διαταραχή, στην αγωνία για το μέλλον, στη σχέση της με τον Μίκη Θεοδωράκη και στη στενή της φιλία και συνεργασία με την Τάνια Τσανακλίδου.

Η Ταλαντούχα Κύρια…Raye | Kosmos [Από 06.03.2026 στις 14:00]

To “ταλαντούχα” στην περίπτωση της Raye είναι λίγο, υποδεέστερο της περίστασης. Γράφει τραγούδια για τη Μπιγιονσέ -και όχι μόνο-, υπογράφει παραγωγές στην Ριάνα -και όχι μόνο-, συνθέτει, ερμηνεύει, στιχουργεί. Υφολογικά μπαινοβγαίνει με στυλ από τη τζαζ στη dance και το hip hop και επιπλέον η μακροχρόνια ταλαιπωρία της με την Polydor μας έμαθε τι σημαίνει να μάχεται κανείς γι’ αυτά που πιστεύει.

Σινέcast….. με άρωμα Γυναίκας! | [Από 06.03.2026 στις 17:00

Η δημοσιογράφος και σεναριογράφος Μαρία Λούκα, που μαζί με την σκηνοθέτη Νίνα Μαρία Πασχαλίδου έχουν δημιουργήσει την ταινία τεκμηρίωσης Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της (2026) και μας συστήνουν την Όλγα, την Γεωργία και την Ήβη, σε ένα εργαστήριο γραφής, που συνδιαλέγονται/επανερμηνεύουν τους μύθους που τις καθρεφτίζουν.

Κατερίνα Βρανά | Mic@2o [Από 08.03.2026 στις 10:00]

Η Κατερίνα Βρανά ως stand – up comedian είναι μια γυναίκα με διεθνή πορεία, που έχει γεμίσει σκηνές από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα, που έχει δοκιμαστεί μπροστά σε κοινά διαφορετικών πολιτισμών και που το 2017 βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή λοίμωξη κατά τη διάρκεια περιοδείας της στη Μαλαισία — μια περιπέτεια που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι, μετά από μια τέτοια εμπειρία, θα ζητούσαν απλώς ησυχία, βοήθεια και δύναμη. Εκείνη ζήτησε μικρόφωνο. Και κάπου εκεί ξεκινά η ουσία της ενδυνάμωσης.

Φοιτήτρια ετών 70 | Istorima [Από 08.03.2026 στις 12:00]

Η Αγγελική αναγκάστηκε 12 χρονών να εγκαταλείψει το σχολείο, για να βοηθήσει τους γονείς της στα χωράφια. Πενήντα χρόνια μετά, η δίψα της για μάθηση δεν έσβησε και σε ηλικία 60 ετών, παίρνει την τολμηρή απόφαση να τελειώσει το σχολείο. Κι όχι μόνο. Γιατί σε λίγα χρόνια, ενώ αποκτά το πρώτο της εγγόνι, βρίσκεται να περνάει το κατώφλι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Podcast/Ραδιοφωνικά Ντοκιμαντέρ

Ημέρα της Γυναίκας | Μια ιστορία θα σας πω

8 Μαρτίου 1857, Νέα Υόρκη. Χιλιάδες εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας και του ιματισμού αποφασίζουν να κινητοποιηθούν ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς τους. Το κράτος σε συνεννόηση με τους εργοστασιάρχες είχαν έτοιμη την απάντηση. Και η απάντηση εμπεριείχε πολύ αίμα.

Σουφραζέτες (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας) | Με Αφιέρωση

Μια αναδρομή στις ακτιβιστικές ενέργειες στις οποίες επιδόθηκαν οι Σουφραζέτες που αγωνίστηκαν και πέτυχαν την κατοχύρωση πολιτικών δικαιωμάτων για τις γυναίκες.

Φεμινισμός Σήμερα – Αγώνες, Διεκδικήσεις, Προκλήσεις | Ιστορικοί Περίπατοι

Με οδηγό τη Νάνσυ Παπαθανασίου, κλινική ψυχολόγο και επιστημονικά συνυπεύθυνη του Orlando LGBT+, μιλήσαμε για τις έμφυλες ανισότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο φεμινισμός.

Γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο | Δεύτερο Πρόγραμμα – ERT εcho

Η Μικαέλα Θεοφίλου και η Μαρία Κοζάκου επέλεξαν 9 περιπτώσεις γυναικών που «αδικήθηκαν» από την ιστορία ή από την ομορφιά τους. Κάποιες από αυτές δεν δικαιώθηκαν ποτέ και άλλες χρειάστηκε να περάσουν ακόμα και αιώνας για να τους αποδοθεί και αναγνωριστεί η συνεισφορά τους αλλά και το πρωτοπόρο και ρηξικέλευθο πνεύμα τους.

Οι Γυναίκες που μας Εμπνέουν | Kosmos 93.6

Έξι παραγωγοί του Kosmos, μιλούν για γυναίκες που τις ενέπνευσαν, γυναίκες που τις θαύμασαν και εξακολουθούν να τις θαυμάζουν, μέσα από έξι μοναδικά ένθετα. Η Θάλεια Καραμολέγκου μιλά για τη συγγραφέα Toni Morrison, η Μαρία Μαρκουλή για την Patti Smith, η Κλάουντια Μάτολα για την Edith Piaf, η Λουκία Σούπουλη για την Brenda Lee, η Γιώτα Κοτσέτα για την Rosa Parks και η Δήμητρα Κακαουνάκη για την Billie Holiday.

Κωστούλα Τωμαδάκη: «Η Μητέρα του Σταθμού» | Η Δική μας Πόλη

Την δεκαετία του ΄60, η φτώχεια, η ανεργία, η μετανάστευση, ανάγκασαν χιλιάδες γυναίκες να φτάσουν και να δουλέψουν στις φάμπρικες της Γερμανίας. Εγκατέλειψαν τα παιδιά και τις οικογένειές τους, χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα, με μια βαλίτσα στο χέρι και εισιτήριο χωρίς επιστροφή.

Η σκηνοθέτις Κωστούλα Τωμαδάκη μιλάει για τις «αόρατες» αυτές γυναίκες που έχουν συγκινήσει φεστιβάλ και θεατές σε πολλά μέρη του κόσμου.

Σιμόν Βέιλ: ένα όνομα, τρεις γυναίκες | Field Trips

Tρεις γυναίκες που γεννήθηκαν το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, οι οποίες είχαν εβραϊκή καταγωγή αλλά και το ίδιο όνομα.

Παρά τις διαφορετικές πορείες στη ζωή τους και παρότι δεν συναντήθηκαν ποτέ από κοντά, οι τρεις γυναίκες με το όνομα «Σιμόν Βέιλ», διακρίθηκαν για τον ανθρωπισμό και τη βαθιά σκέψη τους.

Μια πολιτικός, μια γυναίκα που φρόντισε παιδιά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και μια φιλόσοφος.

Η Αφροδίτη Γκαλένη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας | Εδώ και Τώρα

Σε ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο, στον χώρο των οδικών διεθνών μεταφορών, η Αφροδίτη Γκαλένη, οδηγός νταλίκας αποτελεί μία ξεχωριστής σημασίας και συμβολισμού παρουσία. Η κα. Γκαλένη μίλησε στην εκπομπή « Εδώ και Τώρα» του 102FM της ΕΡΤ3 επισημαίνοντας «ότι επέλεξε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τομέα γιατί από μικρή είχα επιλέξει να είμαι οδηγός νταλίκας».

Γυναίκες στη ναυτιλία | Βάρδια Σαββάτου

Μια ειδική αφιερωμένη στη θέση και προσφορά της γυναίκας στη ναυτιλία. Η Μαρίνα Παπαϊωάννου, Περιφερειακή Διευθύντρια των Ακαδημιών του DNV για τη ΝΑ Ευρώπη, η Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο ναυτιλιακό τμήμα και Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις θαλάσσιες μεταφορές, η Ειρήνη Νοτιά, ιδρύτρια του Project Connect και του προγράμματος Addopt a Ship, και η Αφροδίτη Κορεξανού Γ’ Μηχανικός στο Εμπορικό Ναυτικό εξηγούν ποιο είναι το αντικείμενό και η θέση τους στη ναυτιλία, και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν (εάν συνάντησαν) στην αρχή της πορείας τους σε έναν ανδροκρατούμενο μέχρι πρότινος χώρο.

Γυναίκες και Αθλητισμός | Κάνε Παιχνίδι μόνος σου

Στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ καλεσμένες του Τάσου Επιτρόπου η Ασπασία Βελονάκη ,η Δώρα Παντέλη, η Βούλα Πατουλίδου, η Κατερίνα Στεφανίδη, η Βάσω Μώραλη, η Εβίνα Μάλτση, και η Μάνια Μπικώφ μιλούν για τη ζωή, τις δυσκολίες και τα επιτεύγματα των αθλητριών σε ένα ιδιατέρως ανταγωνιστικό κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας | ΕΡΤ Βόλου

Η εκπομπή «Εδώ εκεί και παντού» της ΕΡΤ Βόλου σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Επιμέλεια – παρουσίαση: Μαρία Δημητρίου

Παρενόχληση στον εργασιακό χώρο | Ο Μίτος της Αριάδνης

Η Ράνια Σεμερτζιάν διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ADR-ODR International, μιλά για το σοβαρό ζήτημα της παρενόχλησης των γυναικών.

Ενδοοικογενειακή Βία | Έρευνα

Η Έλενα Καραθάνου αναδεικνύει τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που παίρνει η ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας με τα περιστατικά να έχουν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο.

Μουσική

Ελληνίδες συνθέτριες, παράθυρα στο φως | ERT εcho

Η ΕΔΕΜ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, σε μορφή podcast, για δέκα σπουδαίες Ελληνίδες συνθέτριες μουσικής, δέκα γυναίκες δημιουργούς που με το έργο τους άνοιξαν παράθυρα στο φως.

«Έξι γυναίκες, έξι πορτρέτα» | Σύμφωνο Συμβίωσης

Οι ιστορίες και τα τραγούδια των σημαντικότερων γυναικών του ρεμπέτικου σε ένα αφιέρωμα,: Ρίτα Αμπατζή, Στέλλα Χασκίλ, Ρόζα Εσκενάζυ, Μαρίκα Νίνου, Ιωάννα Γεωργακοπούλου και Σωτηρία Μπέλλου. Η Άντρη Βασιλειάδου φιλοτεχνεί τα πορτρέτα των 6 γυναικών του ρεμπέτικου, έξι φωνές, που συμπυκνώνουν μέσα από τα τραγούδια και τις ζωές τους το πρελούδιο του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Women in Music | Τρίτο Πρόγραμμα – Δίκτυο EBU

Μια σειρά podcast αφιερωμένη σε 19 εξέχουσες προσωπικότητες της κλασικής μουσικής.

Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Louise Farrenc, Cécile Chaminade, Emilie Mayer, Amanda Maier, Fanny Mendelssohn, Dame Ethel Smyth, Clara Schumann, Hilda Sehested, Amy Beach, Lili Boulanger, Kaija Saariaho, Elizabeth Maconchy, Phyllis Tate, Else Marie Pade, Sofia Gubaidulina, Ruth Crawford-Seeger.

Οι γυναίκες της ελληνικής ανεξάρτητης μουσικής σκηνής | Urban Sounds

Ο Μιχάλης Καμάκας σε ένα διαφορετικό “Urban Live Sounds” υποδέχεται στο στούντιο μερικά από τα πιο αξιόλογα, δημοφιλή όπως και ανερχόμενα, ονόματα γυναικών που πρωταγωνιστούν στην εγχώρια ανεξάρτητη σκηνή: Nalyssa Green, Rosey Blue, Νεφέλη Φασούλη, Vassilina, Καλλιόπη Μητροπούλου, Irene, Xanthi, Hume Assine, Sci-Fi River, Terselle.

Οι τραγουδίστριες του ρεμπέτικου… ρόλοι επί σκηνής | Πρέπει να ξέρεις μηχανή…

Ένα οδοιπορικό στις λαϊκές τραγουδίστριες που ανέβηκαν στη σκηνή ή βγήκαν στην οθόνη, όχι για να τραγουδήσουν αλλά για να παίξουν ένα ρόλο, είτε αυτός ήταν πραγματικός, είτε είχε να κάνει με ένα θεατρικό έργο ή ένα σενάριο.