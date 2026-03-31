Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στο Kosmos 93,6

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, 10:00-14:00
Παγκόσμια Hμέρα Παιδικού Bιβλίου και το Kosmos 93,6 σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εκπέμπει το πρόγραμμά του από το στούντιό της στο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, Παγκόσμια Hμέρα Παιδικού Bιβλίου, το Kosmos 93,6 σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εκπέμπει το πρόγραμμά του από το στούντιό της στο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με τον Γιάννη Δημητριάδη ("The Kosmopolitans") και ο Γιώργος Μουχταρίδης ("Bright Side of the Road"), υποδέχονται καλεσμένους από τον χώρο του βιβλίου και των εκδόσεων, συγγραφείς όπως και εικονογράφους σε ένα τετράωρο ζωντανό πρόγραμμα, από το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

TAGS Γιάννης ΔημητριάδηςΓιώργος ΜουχταρίδηςΕθνική Βιβλιοθήκη ΕλλάδοςΚΠΙΣΝΛεωνίδας Αντωνόπουλος
