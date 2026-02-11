Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το ραδιόφωνο δεν γιορτάζει μία φορά τον χρόνο· γιορτάζεται κάθε μέρα, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε φωνή που βρίσκει τον δρόμο της μέχρι τα σπίτια και τις ζωές μας.

Με αφορμή όμως την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, “ανοίγουμε” ακόμη περισσότερο τα μικρόφωνα και σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική συνάντηση με επιλογές τραγουδιών από τους ακροατές και αφιερώσεις, ειδικές εκπομπές, αγαπημένες ραδιοφωνικές φωνές και καλεσμένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς από τη δημόσια και την ιδιωτική ραδιοφωνία, αλλά και καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με το ραδιόφωνο, το έχουν αγαπήσει και το έχουν κάνει κομμάτι της διαδρομής τους.

Γιατί το ραδιόφωνο είναι συντροφιά, μνήμη, μουσική και φωνή και εδώ, στο Δεύτερο, το ζούμε και το τιμούμε κάθε μέρα.

06:00 – 08:00 | Μη με ξυπνάς απ’ τις 6

Η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης κάνουν ραδιόφωνο όπως παλιά, με επιλογές τραγουδιών από τους ακροατές, αφιερώσει και δίνουν τα μικρόφωνα στους αφανείς ήρωες του ραδιοφώνου, τους ηχολήπτες.

08:00 – 10:00 | Βόλτα

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου συναντά τον Χρήστο Παπαμιχάλη και, μαζί, ανατρέχουν σε φωνές του παρελθόντος, μιλούν με αγαπημένους καλλιτέχνες για τη δική τους σχέση με το ραδιόφωνο και μεταδίδουν ανέκδοτες ηχογραφήσεις που κρατούν καλά φυλαγμένες.

10:00 – 12:00 | Απλά κι Αγαπημένα

Η Άντρη Βασιλειάδου προσκαλεί τον Ξενοφώντα Ραράκο, μοιράζονται τα μικρόφωνα και μεταξύ άλλων κάνουν αναφορά στην πρώτη παράνομη συσκευή στην Ελλάδα, σε ιστορικές στιγμές της χώρας που συνδέονται με το ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο στον κινηματογράφο και στην περηφάνια μας όταν η μεγάλη οθόνη έπαιζε τον Εξορκιστή, σε λόγια συναδέλφων παραγωγών για το μέσον που έγινε επάγγελμα και στα συμπεράσματα της επιστήμης για το φαινόμενο Ραδιόφωνο.

12:00 – 14:00 | Άλλη μια μέρα

Η Ελένη Γιαννοπούλου προσκαλεί την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Φανατική ακροάτρια του ραδιοφώνου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μιλήσει για τη σχέση που έχει με το αγαπημένο της μέσο, θα μοιραστεί μαζί μας κάποιες από τις ραδιοφωνικές της μνήμες και -παίρνοντας για λίγο το ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού – θα διαλέξει τραγούδια που θα ήθελε να ακουστούν από μία δική της ραδιοφωνική εκπομπή.

14:00 – 15:00 | Παντός Καιρού

Η Βάνα Δαφέρμου ξανασυναντά στον αέρα του Δεύτερου την Μαρίνα Λαχανά τέως παραγωγό του Δευτέρου Προγράμματος και Διευθύντρια μουσικών προγραμμάτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και θυμούνται ιστορίες ραδιοφώνου και τραγούδια που αγαπήσαμε.

16:00 – 17:00 | Το κλειδί του Sol

Ο Άκης Έβενης θα είναι καλεσμένος του Σιδερή Πρίντεζη σε μια κουβέντα για το ραδιόφωνο των περασμένων δεκαετιών μέχρι το σήμερα. Από τη δική του πορεία στο ραδιόφωνο, τις αναμνήσεις του από πρόσωπα, τραγούδια και γεγονότα, τη σύνδεσή του με το ξένο ρεπερτόριο και τον τρόπο που αυτό μεταδιδόταν πριν την κυκλοφορία του στη δισκογραφία, μέχρι την επικοινωνία με τους ακροατές πριν την εποχή του διαδικτύου, χωρίς να απουσιάζουν και τα σύγχρονα μέσα ακρόασης.

17:00 – 18:00 | Αδέσποτες Νότες

Ο Μιχάλης Γελασάκης μας παρουσιάζει το πώς θα ήταν οι ζωές μας “Εάν δεν υπήρχε το ραδιόφωνο”. Τι δεν θα είχαμε μάθει; Πόσο διαφορετικά θα ακούγαμε τα τραγούδια και τα νέα; Για χρόνια δεν θα υπήρχαν μεταδόσεις αγώνων, συναυλιών, συνεντεύξεων, θεάτρου, αισθήσεων. Δεν θα δίναμε πανελλήνιες με την παρέα του, δεν θα ήταν ίδιες οι εκδρομές και τα καλοκαίρια μας, ούτε τα βράδια στο σπίτι, ούτε τα πρωινά στη δουλειά. Πόσο δυστοπικός θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς το ραδιόφωνο;

18:00 – 20:00 | Εδώ είναι το ταξίδι

Ο Μανώλης Μητσιάς έρχεται στην εκπομπή του Ξενοφώντα Ραράκου, 6 με 8 το απόγευμα, για να θυμηθεί ιστορίες τραγουδιών και ραδιοφώνου.