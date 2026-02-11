Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου στο Kosmos 93.6

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο Kosmos 93,6 προσκαλεί επώνυμους ακροατές σε ένα on air tribute στο αγαπημένο μας μέσο που θα διαρκέσει όλη τη μέρα. Ταυτοχρόνως παρουσιάζει και δύο αφιερώματα:

Το μεσημέρι (14:00-16:00) η Λουκία Σούπουλη σε ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ: «Η Καραϊβική στα ερτζιανά. Από το Trinidad και τη Jamaica έως την Κούβα» . Οι ρυθμοί, οι μουσικές και τα τραγούδια των τριών πιο σημαντικών «μουσικών νησιών» που διαδόθηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου.

Το βράδι (20:00-22:00) ο Πέτρος Αδάμ μεταδίδει τα τραγούδια που ακούστηκαν τις περισσότερες φορές στα ραδιόφωνα του κόσμου από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα από τη soul, pop, rock και jazz μουσική σκηνή.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου τιμούμε εκείνους που βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο αλλά και όλους εκείνους, τους αμέτρητους, που βρίσκονται στην άλλη πλευρά των ερτζιανών.