Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στο Τρίτο Πρόγραμμα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, το Τρίτο Πρόγραμμα και το Ωδείο Αθηνών συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας πρότυπης ραδιοφωνικής θεατρικής παραγωγής, μια δράση που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά και εντάσσεσαι στην ευρύτερη προσπάθεια επικοινωνίας και συνεργασίας του σταθμού με τη νέα γενιά.

Σπουδαστές του τρίτου έτους της Δραματικής Σχολής και του Μουσικού Τμήματος του Ωδείου, ηχογράφησαν στο στούντιο της ΕΡΤ και παρουσιάζουν την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 22:15 μέσα από τη συχνότητα του Τρίτου Προγράμματος τις «Αραβικές Νύχτες», σε κείμενο, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία Απόστολου Ψυχράμη.

Αντλώντας έμπνευση από τον μαγικό κόσμο των ιστοριών της Ανατολής με έκδηλη και έντονη κωμική διάθεση, ο Απόστολος Ψυχράμης και οι σπουδαστές της Σχολής ζωντανεύουν τρεις μαγευτικές ιστορίες από τις Χίλιες και Μία Νύχτες και δημιουργούν εκ νέου εικόνες και λόγια, σε παλάτια, ερήμους, παζάρια, με βασιλιάδες, μάγους, τζίνι και πλάσματα της Ανατολής σ΄ένα ωριαίο ραδιοφωνικό θεατρικό ταξίδι στους τόπους των παραμυθιών. Εκεί που η αφήγηση γίνεται θέατρο.

Κείμενο-Δραματουργική επεξεργασία-Σκηνοθεσία: Απόστολος Ψυχράμης

Μουσική σύνθεση: Πέτρος Χοχλακάκης



Ηθοποιοί, οι σπουδαστές του Γ’ έτους της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών: Φιλήμων Αδάμου, Αγγελική Ανδρεαδάκη, Λευτέρης Αργυρός, Γεωργιάννα Ζουγανέλη, Αγάπη Θεοδωρίδου Κουνινή, Αλέξανδρος Καβράκος, Χριστίνα Καρακώστα, Μάνος Καρανικόλας, Χρήστος Κεκρίδης, Μαρλέν Κυπριωτάκη, Αντώνης Λυμπέρης, Χριστίνα Μητρούσια, Γιάννης Μπαριάμης, Τάσος Μπεκύρος, Μαρκέλλα Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Ρέγγας, Στέλλα Σελπέση, Ζωή Τσιρούκη, Γιάννης Φούντας, Κλειώ Χριστοπούλου.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Πέτρος Χοχλακάκης – Πιάνο,

– Πιάνο, Μυρτώ Μαρή – Φλάουτο,

– Φλάουτο, Νεφέλη Μπρακουμάτσου-Τσώνη – Άρπα,

– Άρπα, Χρήστος Χατζηναθαναήλ –Τσέλο,

–Τσέλο, Ιάσωνας Τσουρέλης – Ούτι,

– Ούτι, Γιάννης Ψαράκης – Κρουστά,

– Κρουστά, Δημήτρης Αργυρόπουλος – Κρουστά

Μουσική Διεύθυνση: Τόλης Παπασπύρος

Ηχογράφηση Πρωτότυπης μουσικής: Νίκος Θεοδωρακόπουλος

Μίξη πρωτότυπης μουσικής, Ηχοληψία- Ηχητική επεξεργασία-Μίξη: Στέλιος Εφεντάκης

Παραγωγή: Άγης Γυφτόπουλος, Μάρα Καλούδη

Μήνυμα Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2026

Επίσης, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, το Τρίτο Πρόγραμμα, θα μεταδώσει (στις 10:00 και 17:00) ηχογραφημένο μήνυμα του Γουίλεμ Νταφόε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου καλεί κάθε χρόνο μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα από τον ευρύτερο θεατρικό χώρο για τη συγγραφή και ανάγνωση του ετήσιου μηνύματος. Εφέτος, επέλεξε τον διακεκριμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Αμερικανό ηθοποιό, θεατρικό δημιουργό και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Τμήματος Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας, Γουίλεμ Νταφόε.

Το φετινό μήνυμα διαβάζει στα Ελληνικά ο ηθοποιός Αργύρης Ξάφης.

