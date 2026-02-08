Η Peny Delta είναι «Η ποιήτρια της Εβδομάδας»

Η Peny Delta (ψευδώνυμο της Δουλαβέρα Πένυς) ζει στο Κιάτο και δραστηριοποιείται στην καλλιτεχνική και θεατρική φωτογραφία με συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό (Από Μηχανής Θέατρο, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Brighton Fringe Festival, Λονδίνο). Έχει συνεργαστεί με θεατρικές ομάδες στη Γερμανία και στην Ελλάδα (ΘΕΑΜΑ, ΣΙΚΥΩΝΙΑ ΣΚΗΝΗ), ενώ φωτογραφίες της κοσμούν εξώφυλλα βιβλίων και συνομιλούν με ποιητικά κείμενα.

Έχει δημοσιεύσει ποίηση σε ανθολογίες και περιοδικά.

Βιβλία της: Σκοτεινός Θάλαμος (Μετρονόμος, 2024), Απενθείς (ΑΩ, 2024). Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Κιάτου και μέλος της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων και του PEN GREECE

Η εβδομάδα από 9/2/2026 έως 15/2/2026 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Peny Delta.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

