«Η Πριγκίπισσα της Σάσσωνος» του Σπ. Σαμάρα στο Τρίτο από τη Λυρική

Το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ παρουσιάζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση κάθε Παρασκευή στις 20.10 μια σειρά ψηφιακών ηχογραφήσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιλεγμένων έργων Ελλήνων συνθετών, φέρνοντας τους ακροατές σε επαφή με ως επί το πλείστον άγνωστα διαμάντια της Ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Οι «Ραδιοφωνικές Πρεμιέρες» του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ συνεχίζονται την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις 20:10 με την ηχογράφηση της οπερέτας σε τρεις πράξεις «Η Πριγκίπισσα της Σάσσωνος» του Σπυρίδωνα-Φιλίσκου Σαμάρα, με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Η οπερέτα, που παρουσιάζεται σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, ανήκει στην πρώτη ενότητα των ψηφιακών ηχογραφήσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιλεγμένων έργων Ελλήνων συνθετών, φέρνοντας τους ακροατές σε επαφή με ως επί το πλείστον άγνωστα διαμάντια της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Οι ηχογραφήσεις της ΕΛΣ είναι συγκεντρωμένες σε δέκα μοναδικά άλμπουμ, τα οποία στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και του καναλιού YouTube της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Υπεύθυνος Έργου και επιμελητής του κύκλου ηχογραφήσεων είναι ο σκηνοθέτης και επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αλέξανδρος Ευκλείδης. Πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση του Έργου στάθηκε το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τους μουσικολόγους Γιάννη Σαμπροβαλάκη και Γιάννη Τσελίκα.

Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας

Λίγα λόγια για το έργο:

Η «Πριγκίπισσα της Σάσσωνος», που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 21 Ιανουαρίου 1915, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης του μουσικού θεάτρου με την πολιτική επικαιρότητα των αρχών του 20ού αιώνα. Το έργο αντλεί έμπνευση από τις «διπλωματικές περιπέτειες» της νήσου Σάσσων, και μετατρέπει ένα επίκαιρο ζήτημα σε σκηνική σάτιρα με κοσμοπολίτικη μουσική γραφή. Παρά την επιτυχία των πρώτων παραστάσεων, δεν υπήρξε έως σήμερα ολοκληρωμένη ηχογραφική τεκμηρίωση. Η παρούσα αποκατάσταση, βασισμένη σε πολλαπλές αρχειακές πηγές, επιτρέπει την επαναπροσέγγιση ενός έργου που καταγράφει τη μετάβαση του Σαμάρα προς ένα περισσότερο θεατρικό και αστικό ιδίωμα.

Η δράση εκτυλίσσεται στο νησί Σάσσων (νησί που βρίσκεται βόρεια της Κέρκυρας και δυτικά από τον Αυλώνα της Αλβανίας), το οποίο η πλούσια Αμερικανίδα Ντόλλυ έχει μετατρέψει σε ιδιότυπη ηγεμονία. Παρά την οικονομική ευημερία, η διοίκηση προκαλεί ειρωνικά σχόλια και δυσαρέσκεια. Η άφιξη του Ηπειρώτη καπετάν Βάγγου, που προειδοποιεί για επικείμενη εισβολή, ανατρέπει τις ισορροπίες και γεννά ερωτική έλξη μεταξύ εκείνου και της πριγκίπισσας. Οι αυλικές ίντριγκες και η πραγματική επίθεση οδηγούν σε κορύφωση, με τον Βάγγο να σώζει το νησί. Η Ντόλλυ εγκαταλείπει την εξουσία και τον ακολουθεί, σε ένα τέλος όπου η σάτιρα και ο ρομαντισμός συνυπάρχουν.

Λιμπρέτο: Νικόλαος Λάσκαρης

Προσαρμογή διαλόγων: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Επιμέλεια μουσικού υλικού: Γιάννης Τσελίκας — Κέντρο Ελληνικής Μουσικής



Πριγκίπισσα Ντόλυ: Άννα Στυλιανάκη

Μπέτυ: Μαριλένα Στριφτόμπολα

Σαμπούκω: Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Βάγγος: Δημήτρης Πακσόγλου

Πέτρος: Νικόλαος Κοτενίδης

Παρασκευάς: Γιάννης Φίλιας

Δον Αλόντζο: Ιωάννης Γιαννίσης

Σινιόρ Σιροπέτης: Ιωάννης Καλύβας

Φον Κραπφεν: Γεώργιος Παπαδημητρίου



Μουσική Διεύθυνση: Ιωάννης Πρωτόπαπας

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ Χορωδία της ΕΡΤ

Διδασκαλία Χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Ηχοληψία, μίξη & mastering (MD): Νίκος Θεοδωρακόπουλος — Τμήμα Ηχογραφήσεων Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ

Tonmeister: Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Μουσικός Σύμβουλος: Χαρά Βλάχου

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (13-22/02/2025).

Παρουσίαση, επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

