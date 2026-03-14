«Η Προβολή της Ημέρας»: Αφιέρωμα στα Σύγχρονα Μιούζικαλ- Μέρος Α’

Σταθερό και αγαπημένο ραντεβού των ακροατών αποτελεί η νυχτερινή εκπομπή «Η Προβολή της Ημέρας» στον 95.8 FM, που κάθε βράδυ φέρνει στους δέκτες σας τη μουσική των ταινιών της μεγάλης οθόνης. Μεγάλοι συνθέτες, θρυλικές ταινίες, σταρ της μεγάλης οθόνης, βραβευμένες παραγωγές αλλά και μπλοκμπάστερ, τηλεοπτικές επιτυχίες και μιούζικαλ, υπογραμμίζουν ότι η μουσική στον κινηματογράφο αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της αφήγησης.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

«La La Land» του Damien Chazelle – Η μαγεία του σάουντρακ που κινείται ανάμεσα σε show tunes και jazz‑pop συνθέσεις. Δημοφιλή κομμάτια όπως το «City of Stars», που έχει τιμηθεί με Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και άλλα μουσικά θέματα με πιανιστικές γραμμές και κινηματογραφικά θέματα που χαρακτηρίζουν το μοναδικό ύφος του score.

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026

«Nine» του Rob Marshall – Η μουσική του «Nine» αναδεικνύει τα μιούζικαλ στοιχεία της ταινίας, με έντονα orchestrated θέματα και μελωδίες που συνδέονται με τον θεατρικό της χαρακτήρα.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026

«Mamma Mia!» της Phyllida Lloyd – Το διάσημο μιούζικαλ με τις αξέχαστες μελωδίες των θρυλικών «ABBA» ζωντανεύει στον 95.8 FM.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

«Chicago» του Rob Marshall – Η γοητεία, η σκανδαλώδης ατμόσφαιρα και τα αγαπημένα τραγούδια ενός κλασικού μιούζικαλ.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

«Fiddler on the Roof» – 1ο μέρος του Jerry Bock – Soundtrack που βασίζεται στην αυθεντική μουσική του Jerry Bock με στίχους του Sheldon Harnick, η οποία έγινε γνωστή τόσο από τη θεατρική όσο και από τη κινηματογραφική έκδοση της ιστορίας.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

«Fiddler on the Roof» – 2ο μέρος του Jerry Bock – Η μουσική του δεύτερου μέρους, όπως ενορχηστρώθηκε για την ταινία, συνεχίζει να αναδεικνύει τα κλασικά τραγούδια‑θέματα με πλούσιες ενορχηστρώσεις και δυναμικές μελωδικές γραμμές.

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

«Mamma Mia! – Here We Go Again» του Ol Parker – Τα κλασικά και πολυαγαπημένα τραγούδια της θρυλικής Σουηδικής μπάντας, «ABBA», σε νέες ενορχηστρώσεις και διασκευές για τη μεγάλη οθόνη.

Τα σάουντρακ και οι μελωδίες της μεγάλης οθόνης ζωντανεύουν καθημερινά στον 95.8 FM, τον «Σταθμό του Πολιτισμού».

Παραγωγή και παρουσίαση: Θανάσης Γωγάδης