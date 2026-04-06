«Η Προβολή της Ημέρας»: Αφιέρωμα στα Θεία Πάθη

Η νυχτερινή εκπομπή «Η Προβολή της Ημέρας» στον 95.8 FM φέρνει στους ακροατές τη μαγεία της μουσικής του κινηματογράφου, κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, με παραγωγή και παρουσίαση του Θανάση Γωγάδη. Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως το Σάββατο 11 Απριλίου 2026, η εκπομπή αφιερώνεται στα Θεία Πάθη, παρουσιάζοντας συνθέτες και μουσικές που έχουν σημαδέψει τις πιο εμβληματικές θρησκευτικές και θεατρικές παραγωγές.

Μεγάλη Δευτέρα - Η μουσική του Μωρίς Ζαρ για την τηλεοπτική μίνι σειρά «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι συνοδεύει με μοναδική ευαισθησία τα Πάθη του Ιησού. Ο Ζαρ αναδεικνύει μελωδικά την ιερότητα και τη δραματικότητα των γεγονότων, καθιστώντας τη μουσική κεντρικό στοιχείο της αφήγησης.

Μεγάλη Τρίτη - Η μουσική του Πίτερ Γκάμπριελ για την ταινία «Ο Τελευταίος Πειρασμός» του Μάρτιν Σκορσέζε αποτυπώνει την ψυχολογική ένταση και τους πειρασμούς του Ιησού. Οι ηχητικές υφές και οι συναισθηματικές κορυφώσεις δίνουν βάθος και ένταση στην αφήγηση.

Μεγάλη Τετάρτη - Ακούμε το μιούζικαλ Godspell (1973) με μουσική και στίχους του Stephen Schwartz. Η μουσική μετατρέπει τα Ευαγγελικά γεγονότα σε ζωντανή εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και θεατρική αίσθηση, φέρνοντας μια φρέσκια και αισιόδοξη διάσταση στην ιστορία.

Μεγάλη Πέμπτη - Η μουσική του Λούις Μπακάλοφ για την ταινία «Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον» (1964) σε σενάριο και σκηνοθεσία Πιερ Πάολο Παζολίνι τονίζει τη δραματική ένταση και την πνευματική διάσταση της νεορεαλιστικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας μελωδικά την ανθρώπινη διάσταση των γεγονότων.

Μεγάλη Παρασκευή - Η μουσική του Τζον Ντέμπνεϊ για την ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» (2004) σκηνοθεσίας Μελ Γκίμπσον ενισχύει τη συναισθηματική κορύφωση των τελευταίων 12 ωρών της ζωής του Ιησού. Οι μελωδίες του Ντέμπνεϊ καθοδηγούν τον ακροατή μέσα στην ένταση και την τραγικότητα της αφήγησης.

Μεγάλο Σάββατο -Η μουσική του Jesus Christ Superstar (1973), διάσημης ροκ όπερας σε σκηνοθεσία Νόρμαν Τζούισον, βασισμένη στο μιούζικαλ Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, αναδεικνύει τη δραματικότητα των τελευταίων ημερών της ζωής του Ιησού. Οι δυναμικές συνθέσεις αποτυπώνουν τις συγκρούσεις και τα συναισθήματα μέσα από την οπτική του Ιούδα Ισκαριώτη και της σχέσης του Ιησού με τη Μαρία Μαγδαληνή.

