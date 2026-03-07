«Η Προβολή της Ημέρας» | Αφιέρωμα στον Νίνο Ρότα

Σταθερό και αγαπημένο ραντεβού των ακροατών αποτελεί η νυχτερινή εκπομπή «Η Προβολή της Ημέρας» στον 95.8 FM, που κάθε βράδυ φέρνει στους δέκτες σας τις μουσικές της μεγάλης οθόνης. Μεγάλοι συνθέτες, θρυλικές ταινίες, αξέχαστοι ηθοποιοί, βραβευμένες παραγωγές, αλλά και μπλοκμπάστερ, τηλεοπτικές επιτυχίες και μιούζικαλ υπενθυμίζουν ότι η μουσική στον κινηματογράφο δεν έχει ποτέ δευτερεύοντα ρόλο.

Από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη Νίνο Ρότα, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δημιουργούς κινηματογραφικής μουσικής του 20ού αιώνα, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα μέσα από τις συνεργασίες του με κορυφαίους σκηνοθέτες και τις μελωδίες που σημάδεψαν την ιστορία του σινεμά.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

«Ο Καζανόβας» και «Ρόμα» του Φεντερίκο Φελλίνι – Δύο εμβληματικές ταινίες του ιταλικού σινεμά όπου η μαγεία του Φελλίνι συναντά τη μουσική ιδιοφυΐα του Ρότα.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026

Ο Νίνο Ρότα για τις ταινίες του Φράνκο Τζεφιρέλλι – Η λυρική γραφή του συνθέτη σε συνεργασία με έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Οι Avion Travel και η Caterina Ranieri διασκευάζουν και τραγουδούν Νίνο Ρότα – Σύγχρονες ερμηνείες που αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα της μουσικής του.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

«Τα σπάνια του Νίνο Ρότα»– Λιγότερο γνωστές αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μουσικές στιγμές από την πλούσια δημιουργική του πορεία.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

«Η Πρόβα Ορχήστρας» και «Οι Κλόουνς» του Φεντερίκο Φελλίνι – Δύο ιδιαίτερες ταινίες όπου η μουσική λειτουργεί ως βασικό αφηγηματικό στοιχείο.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Ο επικός Νίνο Ρότα – Μεγάλες συμφωνικές στιγμές και κινηματογραφικές κορυφώσεις.

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

«Ο Νονός Νο 1» του Φράνσις Φορντ Κόπολα – Η εμβληματική μουσική που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα soundtrack στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τα σάουντρακ και οι μελωδίες της μεγάλης οθόνης ζωντανεύουν καθημερινά στον 95.8 FM, τον «Σταθμό του Πολιτισμού».

Παραγωγή – Παρουσίαση: Θανάσης Γωγάδης.