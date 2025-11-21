Ραδιόφωνο

Η Ψαλτική των Πατρών: Μια Ιστορική Διαδρομή

Η Ψαλτική των Πατρών: Μια Ιστορική Διαδρομή
Κυριακή 23 & Σαββατοκύριακο 29-30 Νοεμβρίου 2025 στις 07:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ένα τρίπτυχο εκπομπών αφιερωμένων στην Ιστορική Διαδρομή της ψαλτικής τέχνης στην Μητρόπολη της Δυτικής Ελλάδας με οδηγό τον ιεροψάλτη Κυριάκο Τζουραμάνη.
Αναλυτικά Share
Share

Ένα τρίπτυχο εκπομπών αφιερωμένων στην Ιστορική Διαδρομή της ψαλτικής τέχνης στην Μητρόπολη της Δυτικής Ελλάδας με οδηγό τον ιεροψάλτη Κυριάκο Τζουραμάνη.

Ο προσκεκλημένος της εκπομπής Κυριάκος Τζουραμάνης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων, μας βοηθά να ξεδιπλώσουμε ραδιοφωνικά το παρελθόν της Πατρινής ψαλτικής: οι μορφές που τη σημάδεψαν, οι χορωδίες που άφησαν εποχή και οι ηχογραφήσεις που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της.

Το αφιέρωμα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ιστορική διαδρομή∙ το σήμερα της ψαλτικής στην Πάτρα θα παρουσιαστεί σε επόμενο κύκλο εκπομπών.

Infο

«Εγνατία Οδός»
Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος
Κυριακή 23 & Σαββατοκύριακο 29-30 Νοεμβρίου 2025, 07:00
Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.

Η Ψαλτική των Πατρών: Μια Ιστορική Διαδρομή
TAGS Βυζαντινή Εκκλησιαστική ΜουσικήΓιώργος ΝτόβολοςΚορυφαίοι ΙεροψάλτεςΛυκούργος Πετρίδης
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Βικτόρ ή τα Παιδιά στην Εξουσία» του Ροζέ Βιτράκ
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30
Γιάννης Οικονομίδης & Σοφία Κουνιά
Από Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στις 17:00
«Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέπυ Γκολεμά
Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00
Ο Αλέξανδρος Διαμαντής στη Δική μας Πόλη
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00