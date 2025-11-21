Η Ψαλτική των Πατρών: Μια Ιστορική Διαδρομή

Ένα τρίπτυχο εκπομπών αφιερωμένων στην Ιστορική Διαδρομή της ψαλτικής τέχνης στην Μητρόπολη της Δυτικής Ελλάδας με οδηγό τον ιεροψάλτη Κυριάκο Τζουραμάνη.

Ο προσκεκλημένος της εκπομπής Κυριάκος Τζουραμάνης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων, μας βοηθά να ξεδιπλώσουμε ραδιοφωνικά το παρελθόν της Πατρινής ψαλτικής: οι μορφές που τη σημάδεψαν, οι χορωδίες που άφησαν εποχή και οι ηχογραφήσεις που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της.

Το αφιέρωμα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ιστορική διαδρομή∙ το σήμερα της ψαλτικής στην Πάτρα θα παρουσιαστεί σε επόμενο κύκλο εκπομπών.

Infο

«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Κυριακή 23 & Σαββατοκύριακο 29-30 Νοεμβρίου 2025, 07:00

Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.