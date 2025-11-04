Η ψυχή που επιμένει – Ευαλωτότητα, δημιουργία και η ανάγκη να παραμείνουμε άνθρωποι

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast της Παυλίνας Βουλγαράκη, η διακεκριμένη συγγραφέας, ψυχολόγος κι ομότιμη καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου ανοίγει με γενναιότητα το κεφάλαιο της ψυχικής διαταραχής ως φωνής που ζητά να ακουστεί.



Η συζήτηση ξεκινά από το νέο της βιβλίο, εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία , και μας ταξιδεύει πίσω στο πρώτο της έργο, όπου η σχιζοφρένεια και ο φόνος φωτίζονταν ως καθρέφτες του φόβου μας για το “άλλο”.



Από εκεί, περνούν στη μορφή της Μαργαρίτας Καραπάνου, της συγγραφέως που πάλεψε με τη ψυχική διαταραχή και μετέτρεψε το χάος σε λογοτεχνία. Μιλούν για το πώς η τρέλα και η δημιουργία συχνά αγγίζουν η μία την άλλη, για το πώς η τέχνη γίνεται πράξη επανόρθωσης, και για τη σημασία της τρυφερότητας απέναντι στο τραύμα.

Με στοχασμό, σιωπές και ανθρώπινη παρουσία η συζήτηση γίνεται μια ποιητική εξερεύνηση του τι σημαίνει να παραμένεις άνθρωπος μέσα στην ευθραυστότητα του νου.