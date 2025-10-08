Η Ρωσίδα Inna Zhelannaya και οι “Farlanders” της, η «Χρυσή» Φυσαρμόνικα του Charlie Musselwhite & η Hattie Webb, η Άρπα της και ο Leonard Cohen

Τα «Πινέλα για Χρώματα και Ορχήστρα» του Γιώργου Μαρκάκη χρωματίζουν τον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Προγράμματος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ακριβώς τα μεσάνυχτα προς την επόμενη, για μία ώρα.

Γιώργος Μαρκάκης

Για αυτήν την εβδομάδα ο Γιώργος Μαρκάκης, μεταξύ άλλων παρουσιάζει:

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Πέμπτη): Η Ρωσίδα Inna Zhelannaya και οι "Farlanders" της



Inna Zhelannaya

Το 1994, η Inna Zhelannaya οργάνωσε το πρώτο της συγκρότημα, τους "Farlanders". Ένα δυναμικό σχήμα που άρχισε να γίνεται γνωστό στην Ευρώπη μετά τα τέλη του 1998, οι "Farlanders" έπαιξαν με επιτυχία σε ένα από τα μεγαλύτερα φόρουμ έθνικ μουσικής στον κόσμο, Worldwide Music Expo (WOMEX) στη Στοκχόλμη και έλαβαν πολλές προσκλήσεις από διάφορες χώρες. Από το 1998, το συγκρότημα της Inna συμμετείχε σε πολλά από τα πιο διάσημα φεστιβάλ έθνικ, τζαζ, ποπ και ροκ μουσικής, έδωσε εκατοντάδες συναυλίες στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ελβετία, την Αυστρία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σιγκαπούρη, τη Σκωτία.

Μερικά από τα άλμπουμ της έχουν επανεκδοθεί στη Γερμανία (JARO) και τις ΗΠΑ (Shanachie).

Η Inna συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια της φολκ Mari Boine (Νορβηγία), τον κιθαρίστα Trey Gunn (ΗΠΑ), τον τραγουδιστή και εξαίρετο πνευστό Sergey Starostin (Ρωσία) κάποτε μέλος των Moscow Art Trio.

Το 2007 ξεκίνησε το νέο μουσικό project της Inna Zhelannaya, η οποία αμέσως κατέλαβε τη θέση του καλύτερου συγκροτήματος παγκόσμιας Folk στη Ρωσία. Η Inna Zhelannaya εξακολουθεί να εργάζεται με την παραδοσιακή ρωσική φολκ, αλλά η μουσική του συγκροτήματος δεν μπορεί να ενταχθεί σε συγκεκριμένο είδος – συνδυάζει φολκ, prog-rock, τζαζ, trance, ψυχεδελικά και ηλεκτρονικά στοιχεία.

Δισκογραφία 2007 - μέχρι σήμερα:

"Winter" (Live DVD 2008)

"Cocoon" (Το σόλο άλμπουμ της Inna με τον Trey Gunn , 2009 , επανεκδόθηκε κατόπιν αδείας από την 7D Media, ΗΠΑ )

"Live in Tele-club" (Live DVD 2010)

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Παρασκευή): Charlie Musselwhite, Η Χρυση Φυσαρμόνικα του Blues

Ο Charlie Musselwhite παρέα με τον John Lee Hooker σε studio ηχογράφησης

Ο Charlie Musselwhite γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1944 και είναι Αμερικανός μπλουζίστας και αρχηγός μπάντας, ο οποίος έγινε γνωστός, μαζί με τους Mike Bloomfield, Paul Butterfield, και Elvin Bishop, ως κεντρική φυσιογνωμία που συνέβαλε στην αναβίωση του κινήματος των Σικάγο Μπλουζ της δεκαετίας του 1960. Έχει συχνά χαρακτηριστεί ως «λευκός μπλουζίστας». Ο Musselwhite φέρεται να ήταν η έμπνευση για τον Elwood Blues, τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Νταν Άκροϊντ στην ταινία του 1980, "The Blues Brothers".

Ο Μάσελγουάιτ, του οποίου ο πατέρας και ο παππούς από την πλευρά του πατέρα ονομάζονταν επίσης Τσάρλι Μάσελγουάιτ, γεννήθηκε στο Κοσιούσκο του Μισισιπή από λευκούς γονείς. Αρχικά ισχυριζόταν ότι ήταν εν μέρει καταγωγής Τσόκτο, αλλά σε μια συνέντευξη του 2005 είπε ότι η μητέρα του τού είχε πει ότι ήταν μακρινής καταγωγής Τσερόκι. Η οικογένειά του θεωρούσε φυσικό να παίζει μουσική. Ο πατέρας του έπαιζε κιθάρα και φυσαρμόνικα, η μητέρα του έπαιζε πιάνο και ένας άλλος συγγενής ήταν σε ένα one-man συγκρότημα

Στην ηλικία των τριών ετών, ο Μάσελγουάιτ μετακόμισε στο Μέμφις του Τενεσί. Όταν ήταν έφηβος, το Μέμφις βίωσε την περίοδο που η ροκαμπίλι, η γουέστερν σουίνγκ και τα ηλεκτρικά μπλουζ συνδυάζονταν για να γεννήσουν το ροκ εν ρολ. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από τους Έλβις Πρίσλεϊ, Τζέρι Λι Λιούις, Τζόνι Κας και λιγότερο γνωστούς μουσικούς όπως ο Γκας Κάνον, ο Φιούρι Λιούις, ο Γουίλ Σέιντ και ο Τζόνι Μπερνέτ. Ο Μάσελγουάιτ συντηρούνταν σκάβοντας τάφρους, τοποθετώντας τσιμέντο και πετώντας λαθραία σε ένα αυτοκίνητο «Λίνκολν» του 1950. Αυτό το περιβάλλον ήταν ένα σχολείο για τη μουσική αλλά και τη ζωή για τον Μάσελγουαϊτ, ο οποίος τελικά απέκτησε το παρατσούκλι «Μέμφις Τσάρλι».

Ο Μάσελγουαϊτ στη συνέχεια ξεκίνησε να αναζητά τις φημολογούμενες «υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε εργοστάσια» στην "Hillbilly Highway", την Εθνική Οδό 51 προς το Σικάγο, όπου συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Νότια Πλευρά, γνωρίζοντας τους μουσικούς της μπλουζ Λιου Σόλοφ, Μάντι Γουότερς, Τζούνιορ Γουέλς, Σόνι Μπόι Γουίλιαμσον, Μπάντι Γκάι, Χάουλιν' Γουλφ, Λιτλ Γουόλτερ και Μπιγκ Γουόλτερ Χόρτον. Ο Μάσελγουαϊτ βυθίστηκε πλήρως στη μουσική ζωή, ζώντας στο υπόγειο και εργαζόμενος περιστασιακά στο Jazz Record Mart (το δισκοπωλείο που λειτουργούσε από τον ιδρυτή της Delmark Records, Μπομπ Κέστερ)

Περνούσε τον χρόνο του κάνοντας παρέα στο Jazz Record Mart, στη γωνία των οδών State και Grand, και σε ένα κοντινό μπαρ, το "Mr. Joe's", με τους μουσικούς της μπλουζ της πόλης, και καθισμένος με τον Γουίλιαμς και άλλους στα κλαμπ, παίζοντας για φιλοδωρήματα. Εκεί σφυρηλάτησε μια δια βίου φιλία με τον Τζον Λι Χούκερ. Αν και ο Χούκερ ζούσε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, οι δυο τους επισκέπτονταν συχνά ο ένας τον άλλον και ο Χούκερ διετέλεσε κουμπάρος στον τρίτο γάμο του Μάσελγουαϊτ με την Ενριέτα Μάσελγουαϊτ. Σταδιακά, ο Μάσελγουαϊτ έγινε πολύ γνωστός στην πόλη.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Σάββατο): Η Hattie Webb, η Άρπα της και ο Leonard Cohen



Faltriqueira

Η Hattie Webb είναι τραγουδίστρια - τραγουδοποιός - αρπίστρια. Από μικρή μαζί με την αδελφή της έπαιζαν μουσική και στη συνέχεια οι Αδελφές Webb επιλέχθηκαν από τον Leonard Cohen για να συμμετάσχουν στη διεθνή περιοδεία του, πραγματοποιώντας πάνω από 400 συναυλίες σε όλο τον κόσμο μπροστά σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, Astral Cinema, που κυκλοφόρησε το 2024 περιείχε μια φωνητική εμφάνιση από την Hattie Webb, γνωστή για τη δουλειά της με τον Leonard Cohen, στο τραγούδι "A Peace Process". Εκεί σε αυτήν την συμμετοχή της στον δίσκο των Astral Cinema και στην ερμηνεία της στο δικό του τραγούδι φαίνεται ο Cohen πείστηκε για την αξία της νεαρής Hattie προσκαλώντας την να τον πλαισιώσει σε περιοδεία.

INFO:

«Πινέλα για χρώματα και Ορχήστρα»

με τον Γιώργο Μαρκάκη

Μεσάνυχτα Τετάρτης (08-10) προς Πέμπτη, Πέμπτης 09-10) προς Παρασκευή & Παρασκευής (10-10) προς Σάββατο

και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 00.00-01.00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/