Η Σάσα Βούλγαρη είναι το “Πρόσωπο της Εβδομάδας”

«Μια φορά κι έναν καιρό»

Η κ. Σάσα Βούλγαρη, Ψυχοπαιδαγωγός και Επαγγελματίας Αφηγήτρια, είναι καλεσμένη την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, μιλάμε για τα αγαπημένα μας παραμύθια. Ξετυλίγουμε την κόκκινη κλωστή και ταξιδεύουμε στον χρόνο. Επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια και συναντάμε τις νεράιδες, τους δράκους και τους καλικάντζαρους.

Η κ. Σάσα Βούλγαρη, μας μιλά για την ακούραστη Σεχραζάτ και τις «Χίλιες και μία Νύχτες», για τον μοναχικό Εμπενίζερ Σκρουτζ, αλλά και για «Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Η αγαπημένη αφηγήτρια, μάς θυμίζει ότι τα παραμύθια μιλούν για τον φόβο, την απώλεια αλλά και για τη λύτρωση, την ελπίδα και το φως. Η καλεσμένη αυτής της ξεχωριστής βραδιάς αφηγείται και ένα αγαπημένο της παραμύθι, σε μια νύχτα μετάβασης και προσμονής, λίγο πριν την αρχή του νέου χρόνου.

Μια φορά κι έναν καιρό… και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Παρουσίαση-Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία-Μοντάζ: Λουκά Ζώης

Μετάδοση: Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 22:00 ώρα Ελλάδας

