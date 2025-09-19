Η Sci-Fi River στο Kosmos

Αυτή την Κυριακή 20.09. στις 13:00, η Sci-Fi River, curator του φετινού Αγοραφοβικού Φεστιβάλ (26 & 27 Σεπτεμβρίου στο χώρο ΠΛΥΦΑ), έρχεται στην εκπομπή Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα!

Θα μιλήσει για το φεστιβάλ και θα παίξει στον αέρα του Kosmos μερικές από τις επιλογές του φετινού lineup.

