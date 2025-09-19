Η Sci-Fi River στο Kosmos
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις 13:00
Η Sci-Fi River, curator του φετινού Αγοραφοβικού Φεστιβάλ συνομιλεί με τον Μιχάλη Καμάκα στην εκπομπή Urban Sounds για το φεστιβάλ και παίζει μερικές από τις επιλογές του φετινού lineup.
Αναλυτικά Share
Αυτή την Κυριακή 20.09. στις 13:00, η Sci-Fi River, curator του φετινού Αγοραφοβικού Φεστιβάλ (26 & 27 Σεπτεμβρίου στο χώρο ΠΛΥΦΑ), έρχεται στην εκπομπή Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα!
Θα μιλήσει για το φεστιβάλ και θα παίξει στον αέρα του Kosmos μερικές από τις επιλογές του φετινού lineup.
Μην το χάσεις!
Όλος ο κόσμος σ’ ένα ραδιόφωνο!
Kosmos 93.6 | www.kosmosradio.gr
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο Λευτέρης Αραπάκης και ο Γιάννης Αθηναίος (Εναλεία) στη «Βάρδια Σαββάτου»
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 08:00
Domenico Cimarosa: “Il matrimonio segreto” («Ο Μυστικός Γάμος») – Μέρος Α’
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, 20:30
«Παραμύθια με φρούτα» από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17:00
Στάση “Μουσικά Προάστια”
Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 το βράδυ