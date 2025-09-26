Η Σοφία Αυγερινού και ο Δημήτρης Χριστόπουλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Σοφία Αυγερινού, συγγραφέας του μυθιστορήματος "Άγνωστες Λέξεις", από τις εκδόσεις Πόλις και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, συγγραφέας των διηγημάτων με τον τίτλο "Δωδέκατη Φεβρουαρίου", από τις εκδόσεις Ποταμός είναι οι καλεσμένοι στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" αυτή την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00.

Συζητούν με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για τα μηνύματα που εμπεριέχουν τα τελευταία τους μυθιστορήματα.

Με τις "Άγνωστες Λέξεις" η Σοφία Αυγερινού επιχειρεί να μιλήσει για το πώς η γλώσσα και οι λέξεις προσπαθούν να διευρύνουν το ασφυκτικό κέλυφος της σημερινής δυστοπικής κοινωνίας, το πώς το υπερτροφικό εγώ των καλλιτεχνών ακυρώνει το ίδιο το περιεχόμενο της ελευθερίας της τέχνης, στοχασμοί γύρω από την επικοινωνία, τον χρόνο, την τελευταία στιγμή, την τέχνη.

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος με το βιβλίο "12η Φεβρουαρίου" αναπτύσσει προβληματισμούς για το τι σηματοδοτούν τα τοπόσημα, όπως οι δίδυμοι κινηματογράφοι "Αττικόν και Απόλλων", τι σηματοδοτεί η καταστροφή και ο θάνατός τους για τον πολιτισμό ,την πολιτική, την ιδεολογία, γιατί μια χώρα ανοχύρωτη μπορεί να γίνει χώρα των θαυμάτων αν κάποιοι επαγρυπνήσουν, αλλιώς το τέλος της εποχής σηματοδοτεί το τέλος της αθωότητας και την αρχή της βαρβαρότητας.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

"Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" - Λίνα Νικολακοπούλου και Αλεξάνδρα Χριστακάκη

Κάθε Κυριακή, 22:00-23:00

