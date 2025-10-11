Η Σοφία Φιλιππίδου στην εκπομπή “Η Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" στη Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τη Σοφία Φιλιππίδου.

Η πολυτάλαντη ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας θα μιλήσει για τις πολλές και σημαντικές συμμετοχές και συνεργασίες της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, καθώς και για τα άλλα ενδιαφέροντά της - την ποίηση, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία.

Θα μας πει για τον δικό της χώρο, "Το Μαγαζάκι της Τέχνης" στα Εξάρχεια, όπου διδάσκει και σκηνοθετεί την παράσταση "Συγγνώμη κύριε Μπέκετ" - το πρώτο ολοκληρωμένο θεατρικό της έργο, με τη συμμετοχή νέων παιδιών και σπουδαστών της σχολής. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει ποίηση, σάτιρα, παιχνίδι, όνειρο.

Σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τον Θέμη Ροδαμίτη, θα γίνουν αναφορές, μεταξύ άλλων, στο "ταπεινό της τέχνης", στη γειτονιά ως ζωντανό σκηνικό, στο χιούμορ, τη φιλία και τη συλλογική δράση.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, 22:00-23:00 (ώρα Ελλάδας)

Επανάληψη: Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, 05:00-06:00 (ώρα Ελλάδας)

